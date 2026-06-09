Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık! - Son Dakika
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Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!

09.06.2026 14:05
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Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin görülen dava başladı. Acılı anne Gülhan Ünlü, duruşma salonuna gelen sanık E.Ç'nin annesine dönerek, "İtine sahip çık!" diye bağırdı. Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi de Gülhan Ünlü'ye destek olmak için adliyeye geldi.

İstanbul'un Güngören ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşma, basın mensuplarına ve izleyiciye kapalı olarak yapılıyor. 

Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!

Duruşmada, sanık E.Ç. (14), hayatını kaybeden Çağlayan'ın müşteki ailesi ile 4 mağdur ve tarafların avukatları hazır bulundu. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri de alınırken, çok sayıda izleyici, çeşitli partilerden milletvekilleri ve mağdur aileler de Çağlayan'ın ailesine destek için adliyeye geldi.

Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!

"BU KATİLLERİN AİLELERİYLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Duruşma öncesi acılı anne Gülhan Ünlü'ye destek olmak için çok sayıda vatandaş adliye önüne geldi. Öte yandan Gülhan Ünlü adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirten anne Gülhan Ünlü, "Maalesef ki katillerle bugün yüz yüze geleceğiz. En büyük beklentimiz, diğer dört iştirakçinin de bugün işlem görmesi. Onların dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesine tahammül edemiyorum artık. Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz biz artık. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. İnfaz Kanunu'nda değişikliklerin yapılmasını istiyoruz. Yasanın değişmesinde bizim çocuklarımızın da faydalanmasını istiyoruz. Emsal karar istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü. Biz çocuklarımızın gidip mezarına bakıyoruz. Onlar da aileleriyle görüşsün istemiyoruz. Dışarıda katil istemiyoruz. 15 yaşında diye bunların ‘çocuk' diye adlandırılmasını istemiyoruz. Bunlar çocuk değiller. Cezayı işlerken, bu suçu işlerken çocuk değillerdi de yargılanırken neden çocuklar? Bunlar çocuk değiller, yetişkin gibi yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!

ACILI ANNEDEN SANIK ANNESİNE: İTİNE SAHİP ÇIK

Açıklamasının devamında olayın yaşandığı kafenin önünden hiç geçmediğine de değinen anne Gülhan Ünlü, "Hiç geçmedim şu ana kadar. Kafe tekrar açıldı, tekrar kapatıldı, mühürlendi" şeklinde konuştu. Anneye desteğe gelen kalabalık grup, "Atlas Çağlayan için adalet" sloganları atarak davaya destek için adliye önünde toplandı.

Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!

Gazeteci İhsan Yalçın'ın adliyeden aktardığı bilgilere göre; Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, duruşma salonuna gelen 14 yaşındaki sanık E.Ç'nin annesine, "İtine sahip çık!" diye bağırdı.

Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!

YASEMİN MİNGUZZİ'DEN ÇAĞLAYAN'IN ANNESİNE DESTEK

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de destek amacıyla adliyede hazır bulundu. Yasemin Minguzzi, Atlas Çağlayan'ın ailesi ve arkadaşlarına sarılarak destek oldu. 

Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, E.Ç. (14) 'şüpheli', Atlas Çağlayan 'maktul', aralarında Çağlayan'ın ikiz kardeşi Doruk'un da bulunduğu 4 çocuk 'mağdur', Çağlayan'ın anne ve babasının da bulunduğu 3 kişi ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, olay günü olan 14 Ocak günü saat 20.16 sıralarında bir kafede iki grup arasında tartışma çıktığı, bu sırada Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) E.Ç.'nin, Atlas Çağlayan'ı bıçakladığı, bu olay sonucunda ise Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, olay kapsamında ise soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Ölü muayene raporunda, yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu yer aldı. Raporda, E.Ç.'nin işlemiş olduğu 'kasten öldürme', '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanununa muhalefet' ve 'silahla tehdit' suçlarını işlediği, suçların fiili olarak hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı.

Öte yandan maktul Atlas Çağlayan'ın 15 Ocak 2026 tarihli ölü muayene raporu da iddianamede yer aldı. Rapora göre Çağlayan'ın göğüs ön ortada 3 buçuk santimlik kesi, göğüs solda 1 buçuk santimlik kesi olduğu, otopsi raporunda ise, vücutta 2 adet kesici delici alet yarasının tespit edildiği, göğsünün belli yerlerinde geniş kesici delici alet yarasının bulunduğu ve bu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı.

Olay gününe ait görüntü inceleme tutanakları da iddianamede yer aldı. Tutanaklara göre, olay günü E.Ç. ve arkadaşlarının kafede oturduğu, daha sonra Atlas'ın geldiği, E.Ç.'nin, kafeden çıkarken Atlas ile bakıştığı, Atlas ve arkadaşlarının SSÇ ve arkadaşlarının arkasından gittiği, E.Ç.'nin cebinden bıçak çıkarttığı, elinde bulunan bıçağı Çağlayan'a 2-3 defa sallayarak yaraladığı, SSÇ'nin maktulü bıçakladıktan sonra arkadaşları ile kaçtığı belirtildi.

Öte yandan şüpheli E.Ç.'nin ve maktul Atlas Çağlayan'ın 3 aylık arama ve aranma baz verilerinde, taraflar arasında herhangi bir baz kaydına rastlanmadığı da belirtildi. E.Ç.'nin telefonunda yapılan incelemeye göre, şüphelinin elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve 1 adet çakı fotoğrafının bulunduğu da iddianamede değinildi.

21 YIL 7 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli E.Ç. hakkında, 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ve 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mattia Ahmet Minguzzi, Çağlayan, Mahkeme, Kadıköy, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık! - Son Dakika

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