2026 Dünya Kupası'na Gelen Takımlar Sıkı Güvenlikten Geçti

2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gelen Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri, sıkı güvenlik kontrollerinden geçmek zorunda kaldı.

Afrikalı bir spor muhabiri tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan görüntülerde, Senegal Milli Takımı futbolcularının uçaktan iner inmez yoğun bir aramadan geçtikleri görülüyor.

Görüntülerde, futbolcular terminale gitmeden önce tek tek güvenlik birimleri tarafından detaylı aramadan geçiriliyor.

Turnuva öncesi New York kentinde Hollanda ile hazırlık maçı yapmak için stada gelen Özbekistan kafilesi de benzer bir muameleye maruz kaldı.

Milli takımı otobüsünden inen futbolcular ve görevliler, polis köpekleri eşliğinde arandıktan sonra stada giriş yapabildi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak. Özbekistan turnuvada ilk kez mücadele edecek.