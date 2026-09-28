3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi - Son Dakika
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3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi

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3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) sistemlerine yönelik yürüttüğü "siyasal-askeri casusluk" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. MASAK'ın eski başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli savcıya ifade verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK'ın sistemlerine yönelik "siyasal veya askeri casusluk" suçlamasıyla soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında, 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli bugün savcıya ifade verdi. Başsavcılık, eski başkanların ifadelerinin 28 Eylül Pazartesi günü alınacağını daha önce duyurmuştu.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, şüphelilerden E.A., G.E., İ.A.A. ve Z.Y.'nin tutuklanmasını, Z.Ö. ve M.Y.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ederek şüphelileri sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında şüphelilere "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal casusluk amacıyla temin etme" suçlaması yöneltildi.

"PEP" SİSTEMİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Soruşturma, MASAK'ın veri sistemlerinde yer alan ve siyasi nüfuz sahibi kişilerin bilgilerini koruyan "PEP" sistemine odaklanıyor. Başsavcılığın açıklamasına göre bu koruma sistemi devre dışı bırakıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlarla ilgili sorgulamalar yapıldı. İddiaya göre yönetici log kayıtları da tutulmadı.

Savcılığın sevk yazısına göre PEP sistemi, 4 Ağustos 2015'te dönemin MASAK Başkanı İbrahim Hakkı Polat'ın onayıyla devreye alındı. Sistem, 2 Eylül 2016'da ise dönemin MASAK Başkanı Osman Dereli'nin onayıyla kapatıldı ve bu durum personele bildirilmedi. Sevk yazısında, PEP kapsamındaki kişilerin en çok 2 Eylül 2016 ile 31 Aralık 2018 arasında sorgulandığı belirtildi.

YAZILIM ŞİRKETİNE FETÖ BAĞLANTISI İDDİASI

Soruşturmada MASAK'ın EMİS yazılımını 2012'den itibaren geliştiren AGMLAB A.Ş. de mercek altında. Soruşturma dosyasına göre, 20 Haziran 2012'den sonra MASAK'ın bakım ihalesi doğrudan bu şirkete verildi. Şirketin ortakları arasında FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri sivil imamı olduğu belirtilen ve Akıncı Üssü'nde yakalanan Hakan Çiçek de bulunuyor. Dosyada şirketlerin "stratejik kurumların yazılımlarına sızmak ve devletin hassas verilerine ulaşabilmek" amacıyla kurulduğu ileri sürüldü.

BAKAN GÜRLEK: HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER

Soruşturmaya ilişkin ilk operasyon 25 Eylül'de İstanbul merkezli olarak Ankara'yı da kapsayacak şekilde düzenlenmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o gün yaptığı açıklamada 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. 

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre:

  • 5 şüpheli gözaltına alındı.
  • Yurt dışında bulunan 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
  • AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş. şirketlerinin yönetimi kayyım olarak TMSF'ye devredildi.

Gürlek açıklamasında, "Devletimizin mali istihbarat ağına yönelik casusluk faaliyeti yürütenler hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıMali Suçları Araştırma KuruluAli KaplanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erdem Aslanoglu Erdem Aslanoglu:
    al al al al hiç bekletme 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Seçkin Mustafa Seçkin:
    bu nedir kardeşim her taraf hain kaynıyor ne yapacaz 2 0 Yanıtla
  • Test Test Test Test:
    Yıllar önce Vergi müfettişi bir arkadaşım bir sohbet esnasında ilk göreve başladığında onlara sakın siyasi nüfuzlu kişilerin mal varlıklarını sorgulamayın yoksa hakkınızda soruşturma açılır diye uyarıldığından bahsederdi. Devletin Denetim kurumlarını daha çekirdekten korkutarak siyasilerin olası hırsızlıklarına göz yummalarını sağlamak değilde nedir bu 0 0 Yanıtla
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