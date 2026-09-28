Antalya Manavgat\'ta tır altında ölen 2 kişiden birinin cenazesini ablası aldı

Antalya Manavgat'ta tır altında ölen 2 kişiden birinin cenazesini ablası aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat'ta devrilen tırın altında kalan 2 kişiden birinin cenazesi morgdan alındı; ablası fenalık geçirdi. Hayatını kaybeden 2 kişinin ilçedeki bir otelin animasyon ekibinde yer aldığı belirtilirken, diğer kişinin yakınlarının kente gelmesi bekleniyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen tırın altında kalarak ölen 2 kişiden birinin cenazesi, yakınları tarafından adli tıp morgundan teslim alındı.
Kazada hayatını kaybeden Rus Arina Dautova'nın (20) cenazesini alan ablası fenalık geçirdi.
Yaşamını yitiren diğer kişi Azerbaycan vatandaşı Alyona Dovgalyova'nın (23) ise yakınlarının kente gelmesinin beklendiği öğrenildi.
Dautova ve Dovgalyova'nın ilçedeki bir otelin animasyon ekibinde yer aldığı belirtildi.
Çolaklı Mahallesi'ndeki Çolaklı Turizm Merkezi Kavşağı'nda dün sürücüsü öğrenilemeyen 68 KD 606 plakalı tır, önce kavşaktaki trafik ışıklarına, ardından 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle tır, yol kenarında bekleyen Dautova ve Dovgalyova'nın üzerine devrilmişti.
Yaralanan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.
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