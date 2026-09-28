“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt - Son Dakika
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“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt

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Fatma Betül Sayan Kaya, Muhammed Yarız’ın özel jetiyle hacca gittiği iddiasını reddetti. Gazeteci Nagehan Alçı’ya Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle yolculuk yaptığını söyleyen Kaya, Alçı’nın talebi üzerine bilet bilgisini de kendisine gönderdi.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın, fon soruşturmasında adı geçen Muhammed Yarız’ın özel jetiyle hacca gittiği iddiası tartışma yarattı. Kaya, iddiaya ilişkin gazeteci Nagehan Alçı’ya açıklama yaptı.

"BU BİR İFTİRA, TARİFELİ SEFERLE GİTTİM"

Alçı’nın aktardığına göre Kaya, “Bu bir iftira. Ben Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle gittim” dedi. Alçı, bunun üzerine Kaya’dan iddiasını belgeleyen bilet bilgisini istediğini, bilginin de kendisine mesajla gönderildiğini söyledi.

“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt

HAKKINDAKİ İDDİALAR SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ 

Fatma Betül Sayan Kaya, kendisi ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından 26 Eylül’de AK Parti’de yürüttüğü görevlerden affını istediğini açıklamıştı. 

“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt

Kaya, iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını istediğini belirtmiş; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu talebin kabul edildiğini duyurmuştu. 

Fatma Betül Sayan KayaTürk Hava YollarıNagehan AlçıPolitikaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 2nzdpx2xmz 2nzdpx2xmz:
    tarifeli uçak bilgilerini atıyosun da fon ile alakalı daha bir açıklama yapamaman sadece gülünç :) 0 0 Yanıtla
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