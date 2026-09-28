Bursa'da dev gece! Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Bursa'da dev gece! Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11'ler belli oldu

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Bursa\'da dev gece! Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11\'ler belli oldu
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ikinci maçında İtalya’yı Bursa’da ağırlayacak. Saat 21.45’te başlayacak karşılaşma ATV’den yayınlanacak. Fransa maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Orkun Kökçü kadroya dönerken, cezalı Uğurcan Çakır’ın da aralarında bulunduğu 7 futbolcu maç kadrosunda yer almadı. İşte muhtemel 11'ler...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci sınavını İtalya karşısında verecek. İlk karşılaşmasında Fransa’ya 1-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, Bursa’da gruptaki ilk galibiyetini arayacak.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadele ATV’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek, dördüncü hakem ise Darren England olacak.

ORKUN KÖKÇÜ KADROYA DÖNDÜ

Fransa karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Orkun Kökçü, İtalya maçının kadrosuna dahil edildi. Milli orta saha oyuncusu, teknik direktör Vincenzo Montella’nın görev vermesi halinde karşılaşmada süre alabilecek.

Ay-yıldızlılarda Uğurcan Çakır, Emirhan Topçu, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal, İlhan Fakılı ve Aral Şimşir maç kadrosunda bulunmuyor. Uğurcan, cezası nedeniyle İtalya karşısında forma giyemeyecek.

TÜRKİYE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

İTALYA’NIN MUHTEMEL 11’İ

Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Kayode, Doumbia, Tonali, Frattesi, Cambiaghi, Kean, Esposito.

İKİ TAKIM DA İLK PUANLARINI ARIYOR

Türkiye gibi İtalya da gruba mağlubiyetle başladı. Ay-yıldızlılar Fransa’ya 1-0 kaybederken, İtalyanlar sahasında Belçika’ya 2-0 yenildi. Bursa’daki karşılaşmada iki ekip de ilk puanlarını almaya çalışacak. Grubun diğer mücadelesinde ise Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek.

İTALYA KARŞISINDA İLK GALİBİYET HEDEFİ

Türkiye, İtalya karşısındaki galibiyet hasretini de sona erdirmek istiyor. Üçü İtalya B takımıyla olmak üzere daha önce oynanan 16 karşılaşmada ay-yıldızlılar 5 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Bu maçlarda Türkiye 10 gol atarken kalesinde 29 gol gördü. İki ülkenin A milli takımları son olarak 4 Haziran 2024’te Bologna’da oynanan hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

MONTELLA ÜLKESİNE KARŞI SAHAYA ÇIKACAK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ülkesi İtalya karşısında Türkiye’nin galibiyeti için mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki 38. karşılaşmasına çıkacak. Montella dönemindeki 37 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Türkiye, 64 gol atıp 47 gol yedi. Tarihindeki 656. maçına hazırlanan A Milli Takım’ın genel bilançosunda ise 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 244 yenilgi bulunuyor.

A Milli Futbol TakımıUğurcan ÇakırOrkun KökçüTürkiyeİtalyaFransaBursaSporAtvSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    İtalya kazanır grup sonuncusu olup B ligine düşeriz ! 2 0 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    BU ÜLKEDE BARIŞTAN BAŞKA FORVET YOK GALİBA ABDÜLKERİM GİBİ AĞIR BİR DEFANSTA ISRAR NİYEDİR ANLAMIŞ DEĞİLİM 0 0 Yanıtla
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