Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler - Son Dakika
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Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler

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Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası\'ndan elendiler
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Kuzey Kore Kadınlar U20 Milli Takımı, Dünya Kupası'nda oynadığı 7 maçta normal sürede hiç yenilmedi ve kalesinde tek gol dahi görmedi. İlk 6 karşılaşmasını kazanan Kuzey Kore, İspanya ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından penaltılarda 4-3 kaybederek turnuvaya veda etti.

Kadınlar U20 Dünya Kupası'nda Kuzey Kore'nin yaşadığı eleme turnuvanın en sıra dışı hikâyelerinden birine dönüştü. Turnuvaya müthiş bir başlangıç yapan Kuzey Kore, oynadığı ilk 6 karşılaşmanın tamamını kazanırken rakiplerine tek bir gol dahi vermedi.

6 MAÇ, 6 GALİBİYET, 16 GOL

Kuzey Kore sırasıyla Portekiz'i 2-0, Kosta Rika'yı 4-0, Kolombiya'yı 3-0, Japonya'yı 2-0, Kanada'yı 2-0 ve bir kez daha Kolombiya'yı 3-0 mağlup etti. Bu süreçte 16 gol atan Kuzey Kore, kalesinde hiç gol görmeden yoluna devam etti.

Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler

İSPANYA DA GOL ATAMADI

Kuzey Kore'nin karşısına bu kez İspanya çıktı. Mücadelenin normal süresinde gol sesi çıkmadı ve skor 0-0 kaldı. Böylece Kuzey Kore yine rakibine gol izni vermedi ancak turu belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

TEK YENİLGİ ALMADAN ELENDİ

Penaltı atışlarında İspanya 4-3 üstünlük sağlayarak turu geçen taraf oldu. Kuzey Kore ise turnuvaya normal oyun süresinde tek bir maç dahi kaybetmeden ve kalesinde gol görmeden veda etti. Aylarca hatırlanacak istatistiğe rağmen penaltılar Kuzey Kore'nin Dünya Kupası yolculuğunu sona erdirdi.

Dünya KupasıKuzey KoreİspanyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler - Son Dakika
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