Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

08.06.2026 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel'in "kurultay" çağrıları karşılık buldu. Mahkemenin CHP için verdiği mutlak butlan kararının ardından yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum." dedi.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi: Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.

"11 HAZİRAN'DA KURULTAY SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum."

Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

CHP SÖZCÜSÜ SARI: KURULTAYI TOPLAYABİLMEK MÜMKÜN DEĞİL

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yeni sözcüsü Müslim Sarı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Özgür Özel’in olağanüstü kurultay çağrılarına yanıt vermişti. Mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararına dikkat çeken Sarı, partinin mevcut hukuki koşullarda bir kurultay toplama şansının bulunmadığını belirtmişti. Sarı, mahkeme kararı yürürlükte olduğu sürece bu yönde bir adım atılmasının mümkün olmadığını vurgulamıştı.

Sarı, "CHP'nin mevcut durumda kurultay yapma şansı yok. Bölge İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar. Kurultayı toplayabilmek mümkün değil." diye konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA EVİNDEN ÇIKARKEN SORULMUŞTU

Öte yandan aynı gün Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in konuşacağı grup toplantısı öncesinde evinden ayrılarak Genel Merkez'e geçmişti. Bu sırada gazeteciler, son günlerin en çok tartışılan konusunu Kılıçdaroğlu'na yöneltmişti.

Bir muhabir, "Delegeler kurultay için gerekli imzayı topladı, imzalar gelince ne yapacaksınız?" diye sormuştu. Kılıçdaroğlu ise soruya herhangi bir yanıt vermeden makam aracına binerek bölgeden ayrılmıştı.

111 VEKİLDEN KURULTAY ÇAĞRISI GELMİŞTİ

CHP'de tartışmaların fitilini, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekilinin imzaladığı ortak bildiri ateşlemişti. Milletvekilleri, CHP'nin yönüne ve yönetimine karar verecek gücün delegeler olduğunu belirterek 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultayın toplanması çağrısında bulunmuştu.

Bildiride ayrıca partinin belirli tarihe kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edilmişti.

27 VEKİL İMZA ATMAMIŞTI

Kurultay çağrısına CHP'nin 111 milletvekili destek verirken, 27 milletvekili ortak bildiriye imza atmamıştı. İmza vermeyen isimler arasında Oğuz Kaan Salıcı'nın da yer alması dikkat çekmişti. Salıcı daha sonra yaptığı açıklamada kurultaya karşı olmadığını ancak metnin içeriğini uygun bulmadığı için imza atmadığını söylemişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Troller duymasın....selamiiii, şeyhedebaliiiiu...Ne oldu la....haydi ebruk mesajı atın bakkiiiim 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Dündar Mustafa Dündar:
    ne kemalmışsın be 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı
Ortadoğu’da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu Ortadoğu'da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu
İran, İsrail’e ait insansız hava aracını düşürdü İran, İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdü
Bursa’da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı Bursa'da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı
İran’ın İsrail saldırılarının ardından Kudüs’teki ABD Büyükelçiliği’nde alarm İran'ın İsrail saldırılarının ardından Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nde alarm
İsrail’e yönelik başlatılan saldırının ardından Tahran’da halk meydanlara döküldü İsrail'e yönelik başlatılan saldırının ardından Tahran’da halk meydanlara döküldü
İsrail Genelkurmay Başkanı, “emir verilir verilmez“ İran’a saldırı düzenleyeceklerini söyledi İsrail Genelkurmay Başkanı, "emir verilir verilmez" İran'a saldırı düzenleyeceklerini söyledi
Füze saldırıları uçuşları iptal ettirdi: Havadaki uçaklar rota değiştirdi Füze saldırıları uçuşları iptal ettirdi: Havadaki uçaklar rota değiştirdi
İran’ın misillemesinde bir füze Tel Aviv’e isabet etti İran'ın misillemesinde bir füze Tel Aviv'e isabet etti
Paşinyan seçimde zafer ilan etti Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu Paşinyan seçimde zafer ilan etti! Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu

21:17
Fenerbahçe’den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak
Fenerbahçe'den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak
21:07
Karşıyaka’ya başkan aranıyor
Karşıyaka'ya başkan aranıyor
20:53
Gelinlikte “deneme ücreti“ dönemi: Kabine girmenin bedeli 2 bin TL
Gelinlikte "deneme ücreti" dönemi: Kabine girmenin bedeli 2 bin TL
20:25
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
20:23
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
20:15
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak
CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
20:03
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
19:36
Kasa doldu taştı Fenerbahçe’de tüm zamanların rekoru
Kasa doldu taştı! Fenerbahçe'de tüm zamanların rekoru
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
19:12
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi
"Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
18:27
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma
"Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 21:32:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.