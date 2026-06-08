Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi: Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.

"11 HAZİRAN'DA KURULTAY SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum."

CHP SÖZCÜSÜ SARI: KURULTAYI TOPLAYABİLMEK MÜMKÜN DEĞİL

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yeni sözcüsü Müslim Sarı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Özgür Özel’in olağanüstü kurultay çağrılarına yanıt vermişti. Mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararına dikkat çeken Sarı, partinin mevcut hukuki koşullarda bir kurultay toplama şansının bulunmadığını belirtmişti. Sarı, mahkeme kararı yürürlükte olduğu sürece bu yönde bir adım atılmasının mümkün olmadığını vurgulamıştı.

Sarı, "CHP'nin mevcut durumda kurultay yapma şansı yok. Bölge İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar. Kurultayı toplayabilmek mümkün değil." diye konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA EVİNDEN ÇIKARKEN SORULMUŞTU

Öte yandan aynı gün Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in konuşacağı grup toplantısı öncesinde evinden ayrılarak Genel Merkez'e geçmişti. Bu sırada gazeteciler, son günlerin en çok tartışılan konusunu Kılıçdaroğlu'na yöneltmişti.

Bir muhabir, "Delegeler kurultay için gerekli imzayı topladı, imzalar gelince ne yapacaksınız?" diye sormuştu. Kılıçdaroğlu ise soruya herhangi bir yanıt vermeden makam aracına binerek bölgeden ayrılmıştı.

111 VEKİLDEN KURULTAY ÇAĞRISI GELMİŞTİ

CHP'de tartışmaların fitilini, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekilinin imzaladığı ortak bildiri ateşlemişti. Milletvekilleri, CHP'nin yönüne ve yönetimine karar verecek gücün delegeler olduğunu belirterek 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultayın toplanması çağrısında bulunmuştu.

Bildiride ayrıca partinin belirli tarihe kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edilmişti.

27 VEKİL İMZA ATMAMIŞTI

Kurultay çağrısına CHP'nin 111 milletvekili destek verirken, 27 milletvekili ortak bildiriye imza atmamıştı. İmza vermeyen isimler arasında Oğuz Kaan Salıcı'nın da yer alması dikkat çekmişti. Salıcı daha sonra yaptığı açıklamada kurultaya karşı olmadığını ancak metnin içeriğini uygun bulmadığı için imza atmadığını söylemişti.