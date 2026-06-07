Hakan Safi: Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum - Son Dakika
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Hakan Safi: Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum

07.06.2026 21:25
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Fenerbahçe'de ilk sonuçlara göre seçimi kaybeden Haksan Safi konuştu. Hakan Safi ilk olarak yaptığı açıklamada, "Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, rakibi kutluyorum." dedi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından gözler adayların açıklamalarına çevrildi. Resmi olmayan sonuçlara göre yarışı kaybeden Hakan Safi, stadyumdan ayrılmadan önce önemli mesajlar verdi.

"AZİZ BAŞKAN'I TEBRİK EDİYORUM"

Seçim sonucunu değerlendiren Hakan Safi, Fenerbahçe camiasının kararına saygı duyduğunu belirterek Aziz Yıldırım'ı kutladı.

Safi, "Bugün Fenerbahçemizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Bu açıklamayı yapmak doğru olacak. Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istedi. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, emrindeyim" dedi.

"KENDİLERİNE GÖRE BİR FENERBAHÇE HAYAL EDİYORLAR"

Seçimde kendisine oy vermeyen kongre üyelerine de değinen Safi, dikkat çeken ifadeler kullandı. Safi, "Bizlere oy veren değerli camiama çok teşekkür ediyorum. Diğer tarafta da bize oy vermeyenler var, onları da anlamak lazım. Nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar, nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar. Zamanla çıkacak bunlar meydana. Nasıl bir Fenerbahçe olduğunu da hep beraber seyredeceğiz" diye konuştu.

"HER ŞEY FENERBAHÇE İÇİN"

Fenerbahçe için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Safi, "Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim, emrindeyim. Sorumluluklarımı devam ettiriyorum. Gerekli istişareleri yaparak önümüzü şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için" ifadelerini kullandı.

STADYUMDAN AYRILDI

Açıklamalarının ardından Hakan Safi ve ekibi stadyumdan ayrıldı. Fenerbahçe'de gözler artık resmi sonuçların açıklanmasına çevrildi.

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Son Dakika Güncel Hakan Safi: Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mesut mesut:
    Sinekler düşünsün,Sinek İlacı kazandı 0 0 Yanıtla
  • İbrahim İlhan İbrahim İlhan:
    Çok sallıyorsun ya 0 0 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Gördü hanyayi konyayi paranın insanın gözünü kör etmesine en güzel ornek 0 0
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