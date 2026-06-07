Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştiriliyor. Saat 10.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı.
Sandık başındaki alanda üyelerle sohbet eden Hakan Safi, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Safi, "Kongre üyelerimizin teveccühünü görüyorsunuz. Nefes alamıyoruz. Vaktimiz çok kısıtlı. 17.00’ye kadar buradayız. Çok büyük kalabalık var. Biz de taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz.'' dedi.
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardığını ifade eden Hakan Safi, ''Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Seçimden sonra inşallah daha da yapacağız. Kongremiz Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun." diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti - Son Dakika
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