Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştiriliyor. Saat 10.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı.

HAKAN SAFİ'DEN AÇIKLAMA

Sandık başındaki alanda üyelerle sohbet eden Hakan Safi, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Safi, "Kongre üyelerimizin teveccühünü görüyorsunuz. Nefes alamıyoruz. Vaktimiz çok kısıtlı. 17.00’ye kadar buradayız. Çok büyük kalabalık var. Biz de taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz.'' dedi.

''SON TRANSFERİMİZ HAKAN''

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardığını ifade eden Hakan Safi, ''Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Seçimden sonra inşallah daha da yapacağız. Kongremiz Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun." diye konuştu.