Odunla eşini öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
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Odunla eşini öldüren koca tutuklandı

Odunla eşini öldüren koca tutuklandı
07.06.2026 12:51  Güncelleme: 12:52
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde tartıştığı 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin'i başına odunla vurarak öldüren Halis Pekin, jandarma tarafından bir depoda saklanırken yakalanarak tutuklandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde tartıştığı eşi Arzu Pekin'i başına odunla vurarak öldüren Halis Pekin, saklandığı depoda yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Olay, 2 Haziran'da Torul ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halis Pekin, elindeki odunla eşine saldırdı.

Odunla eşini öldüren koca tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından ağır yaralanan Arzu Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

DEPOYA SAKLANMIŞ

Olayın ardından kamyonetine binerek kaçan Halis Pekin'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, şüpheliye ait kamyoneti Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, firari şüpheliyi dün sabah saatlerinde Torul ilçesinde saklandığı bir depoda yakalayarak gözaltına aldı.

Odunla eşini öldüren koca tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halis Pekin, nöbetçi hakimlik tarafından "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli, Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gümüşhane, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Pekin, Torul, Kadın, Son Dakika

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