Odunla eşini öldüren koca tutuklandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde tartıştığı eşi Arzu Pekin'i başına odunla vurarak öldüren Halis Pekin, saklandığı depoda yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Olay, 2 Haziran'da Torul ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halis Pekin, elindeki odunla eşine saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından ağır yaralanan Arzu Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

DEPOYA SAKLANMIŞ

Olayın ardından kamyonetine binerek kaçan Halis Pekin'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, şüpheliye ait kamyoneti Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, firari şüpheliyi dün sabah saatlerinde Torul ilçesinde saklandığı bir depoda yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halis Pekin, nöbetçi hakimlik tarafından "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli, Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.