Real Madrid'de başkanlık seçimleri tamamlandı. Mevcut başkan Florentino Perez, rakibi Enrique Riquelme'yi geride bırakarak bir kez daha kulübün başkanı oldu.
Seçimlerde büyük üstünlük kuran Florentino Perez'in, kurulan 60 sandığın tamamında rakibi Enrique Riquelme'den daha fazla oy aldığı belirtildi. Perez, kullanılan oyların yüzde 66'sını alırken, Enrique Riquelme yüzde 34'te kaldı.
Real Madrid'de seçimlere ilginin beklenen seviyede olmaması da dikkat çekti. Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 100 bin üyeden sadece 23 bin 593'ü sandık başına gitti.
Florentino Perez'in seçimi kazanmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için de sürpriz bir karar alındı. Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho'nun yeniden takımın başına getirildiği açıklandı.
Haberde, Portekizli teknik adamın yardımcılığını ise eski Real Madridli futbolcu Pepe'nin yapacağı belirtildi.
Öte yandan Real Madrid'in transfer çalışmalarına da hız verdiği ifade edildi. Liverpool ile sözleşmesi sona eren Fransız savunmacı Ibrahima Konate'nin de İspanyol devinin kadrosuna katılacağı aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Florentino Perez kazandı, Mourinho Real'e geri döndü - Son Dakika
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