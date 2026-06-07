Diyarbakır'da 5 yaşındaki Menesa evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 5 yaşındaki Menesa evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu

Diyarbakır\'da 5 yaşındaki Menesa evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu
07.06.2026 12:58
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Diyarbakır Bağlar'da kayıp ihbarı yapılan 5 yaşındaki Menesa Özel, evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu. Otopsi sonrası cenazesi toprağa verildi, soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduğu bildirilen 5 yaşındaki Menesa Özel, ailesi ve ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sırasında evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Olay, Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tellikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Özel ailesi, dün akşam saatlerinde 5 yaşındaki kızları Menesa Özel'in evde olmadığını fark etti. Aile, çevrede kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamayınca Bağlar Jandarma Karakolu'na giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Diyarbakır'da 5 yaşındaki Menesa evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu

HAVUZDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları kapsamında evin bahçesinde bulunan havuzun suyu boşaltıldı. Yapılan incelemede Menesa Özel, havuzda hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Diyarbakır'da 5 yaşındaki Menesa evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Menesa Özel'in cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Otopsi, Bağlar, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 5 yaşındaki Menesa evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu - Son Dakika

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