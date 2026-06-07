Diyarbakır\'da 5 yaşındaki Menesa evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduğu bildirilen 5 yaşındaki Menesa Özel, ailesi ve ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sırasında evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Olay, Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tellikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Özel ailesi, dün akşam saatlerinde 5 yaşındaki kızları Menesa Özel'in evde olmadığını fark etti. Aile, çevrede kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamayınca Bağlar Jandarma Karakolu'na giderek kayıp başvurusunda bulundu.

HAVUZDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları kapsamında evin bahçesinde bulunan havuzun suyu boşaltıldı. Yapılan incelemede Menesa Özel, havuzda hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Menesa Özel'in cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.