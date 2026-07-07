Jorge Jesus'un yeni takımı duyuruldu - Son Dakika
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Jorge Jesus'un yeni takımı duyuruldu

Jorge Jesus\'un yeni takımı duyuruldu
07.07.2026 18:05
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Portekiz'de Dünya Kupası'na veda edilmesiyle birlikte teknik direktör Roberto Martinez'in istifa etmesinin ardından Portekiz Milli Takımı'nın başına Jorge Jesus'un geçeceği öne sürüldü.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya elenerek turnuvaya veda eden Portekiz Milli Takımı'nda deprem yaşanıyor.

ROBERTO MARTINEZ İSTİFA ETTİ

Ocak 2023'ten beri görevde olan İspanyol teknik adam Roberto Martinez, alınan bu başarısızlığın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

FEDERASYONUN GÖZDESİ JORGE JESUS

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Martinez'den boşalan koltuğu doldurmak için kolları sıvadı. Federasyonun listenin ilk sırasına yazdığı ve takımın başında görmek istediği isim, tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus oldu. Son olarak Suudi Arabistan'da Al-Nassr'ı çalıştıran ve sezonun bitimiyle birlikte kulüple yollarını ayıran 71 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı şu an boşta bulunuyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Milli takım kafilesinin Portekiz'e dönmesinin ardından federasyon yetkililerinin vakit kaybetmeden Jorge Jesus ile masaya oturacağı, yapılacak görüşmede kontrat detaylarının ve projenin masaya yatırılacağı aktarıldı.

BÜYÜK HEDEF EURO 2028 VE 2030 DÜNYA KUPASI

Haberde, Portekiz Futbol Federasyonu'nun Jorge Jesus ile uzun vadeli bir planlama yapmayı amaçladığı dile getirildi. Planlar doğrultusunda deneyimli hocanın takımı EURO 2028'e hazırlaması ve ardından Portekiz'in İspanya ile Fas'la ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası'nda da milli takımın başında yer alması hedeflendiği dile getirildi. 

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Son Dakika Dünya Kupası Jorge Jesus'un yeni takımı duyuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un yeni takımı duyuruldu - Son Dakika
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