Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ile kaleci Ederson arasında gerçekleştiği iddia edilen telefon görüşmesinin detayları netleşmeye başladı.
Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde katıldığı televizyon programlarında Ederson hakkında sık sık övgü dolu ifadeler kullandığı öğrenildi. Tecrübeli başkanın, Brezilyalı file bekçisinin performansına dikkat çekerek başarılı bir kaleci olduğunu vurguladığı ve kendisine olan güvenini dile getirdiği belirtildi.
İddiaya göre Aziz Yıldırım'ın kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar Ederson'un da dikkatini çekti. Yıldırım'ın kendisi hakkında kullandığı olumlu ifadelerden memnun kalan deneyimli kalecinin, başkan seçilmesinin ardından Aziz Yıldırım'ı telefonla aradığı öne sürüldü.
Ersin Düzen'in aktardığı bilgiye göre Ederson görüşmede, "Benim hakkımdaki konuşmalarınızdan dolayı çok mutlu oldum. Moralim yükseldi, gurur duydum" ifadelerini kullandı.
Brezilyalı kalecinin ayrıca, "Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim" dediği de öne sürüldü. Bu sözler sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Ederson'un Aziz Yıldırım'ı neden aradığı ortaya çıktı - Son Dakika
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