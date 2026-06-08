Ederson'un Aziz Yıldırım'ı neden aradığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Ederson'un Aziz Yıldırım'ı neden aradığı ortaya çıktı

08.06.2026 09:09
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Ederson'un Aziz Yıldırım'ı aramasının nedeninin, Yıldırım'ın seçim sürecinde katıldığı yayınlarda kendisine verdiği destek ve yaptığı övgüler olduğu ortaya çıktı. Brezilyalı kalecinin bu nedenle Aziz Yıldırım'a teşekkür ettiği ve onun başkanlığında Fenerbahçe'de kalmak istediğini söylediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ile kaleci Ederson arasında gerçekleştiği iddia edilen telefon görüşmesinin detayları netleşmeye başladı.

Ederson'un <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'ı neden aradığı ortaya çıktı

YAYINLARDA SÜREKLİ ÖVDÜ

Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde katıldığı televizyon programlarında Ederson hakkında sık sık övgü dolu ifadeler kullandığı öğrenildi. Tecrübeli başkanın, Brezilyalı file bekçisinin performansına dikkat çekerek başarılı bir kaleci olduğunu vurguladığı ve kendisine olan güvenini dile getirdiği belirtildi.

BU DESTEK EDERSON'U ETKİLEDİ

İddiaya göre Aziz Yıldırım'ın kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar Ederson'un da dikkatini çekti. Yıldırım'ın kendisi hakkında kullandığı olumlu ifadelerden memnun kalan deneyimli kalecinin, başkan seçilmesinin ardından Aziz Yıldırım'ı telefonla aradığı öne sürüldü.

Ederson'un Aziz Yıldırım'ı neden aradığı ortaya çıktı

"MORALİM YÜKSELDİ, GURUR DUYDUM"

Ersin Düzen'in aktardığı bilgiye göre Ederson görüşmede, "Benim hakkımdaki konuşmalarınızdan dolayı çok mutlu oldum. Moralim yükseldi, gurur duydum" ifadelerini kullandı.

Ederson'un Aziz Yıldırım'ı neden aradığı ortaya çıktı

"SİZİN BAŞKANLIĞINIZDA KALMAK İSTERİM"

Brezilyalı kalecinin ayrıca, "Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim" dediği de öne sürüldü. Bu sözler sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı.

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Son Dakika Spor Ederson'un Aziz Yıldırım'ı neden aradığı ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Volkan KIRCALI Volkan KIRCALI:
    kalacak tabii o kadar parayı başka kim verir 0 0 Yanıtla
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