Ederson'un Aziz Yıldırım'ı neden aradığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ile kaleci Ederson arasında gerçekleştiği iddia edilen telefon görüşmesinin detayları netleşmeye başladı.

YAYINLARDA SÜREKLİ ÖVDÜ

Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde katıldığı televizyon programlarında Ederson hakkında sık sık övgü dolu ifadeler kullandığı öğrenildi. Tecrübeli başkanın, Brezilyalı file bekçisinin performansına dikkat çekerek başarılı bir kaleci olduğunu vurguladığı ve kendisine olan güvenini dile getirdiği belirtildi.

BU DESTEK EDERSON'U ETKİLEDİ

İddiaya göre Aziz Yıldırım'ın kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar Ederson'un da dikkatini çekti. Yıldırım'ın kendisi hakkında kullandığı olumlu ifadelerden memnun kalan deneyimli kalecinin, başkan seçilmesinin ardından Aziz Yıldırım'ı telefonla aradığı öne sürüldü.

"MORALİM YÜKSELDİ, GURUR DUYDUM"

Ersin Düzen'in aktardığı bilgiye göre Ederson görüşmede, "Benim hakkımdaki konuşmalarınızdan dolayı çok mutlu oldum. Moralim yükseldi, gurur duydum" ifadelerini kullandı.

"SİZİN BAŞKANLIĞINIZDA KALMAK İSTERİM"

Brezilyalı kalecinin ayrıca, "Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim" dediği de öne sürüldü. Bu sözler sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı.