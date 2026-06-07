Genç polis memuru evinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Genç polis memuru evinde hayatını kaybetti

Genç polis memuru evinde hayatını kaybetti
07.06.2026 12:25  Güncelleme: 12:38
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Düzce'de görev yapan 30 yaşındaki polis memuru Samet Özdemir, babasının haber alamaması üzerine meslektaşları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. 3 gündür ağır grip geçiren genç polisin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi Zonguldak'a uğurlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de görev yapan 30 yaşındaki polis memuru Samet Özdemir, babasının kendisinden haber alamaması üzerine evine giren meslektaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yaklaşık 3 gündür ağır grip geçirdiği öğrenilen genç polisin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, düzenlenen törenin ardından Zonguldak'a uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 yıllık polis memuru Samet Özdemir'den dün saat 18.30'dan itibaren haber alamayan babası, hayatından endişe ederek durumu oğlunun meslektaşlarına bildirdi. İhbar üzerine Özdemir'in Aziziye Mahallesi 992. Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinden destek istedi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve giren ekipler, genç polis memurunu odasında yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

3 gündür ağır grip geçiriyordu

Yapılan ilk incelemelerde, bilinen herhangi bir kronik sağlık sorunu olmayan genç polisin kalp krizi sonucu vefat ettiği belirlendi. Özdemir'in son 3 gündür ağır grip belirtileri yaşadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Özdemir için Düzce Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü personelinin ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından, genç polis memurunun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a uğurlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Genç polis memuru evinde hayatını kaybetti - Son Dakika

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