Oy vermeye gelen Ali Koç'a ''Büyük başkan'' tezahüratı

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi sürüyor. Kongrede Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor.

ALİ KOÇ OY KULLAMAK İÇİN ALANDA

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, genel kurulda oyunu kullanmak üzere alana giriş yaptı. Ali Koç’un kongre alanına gelmesiyle birlikte heyecan doruğa ulaştı. Alanı dolduran yüzlerce sarı-lacivertli taraftar, eski başkanlarına yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

''BÜYÜK BAŞKAN!''

Seçime ailesiyle birlikte katılım sağlayan Koç, etrafını saran kalabalığın ''Büyük başkan'' tezahüratları ve alkışları eşliğinde oy kullanacağı 26. sandığa doğru ilerledi. Taraftarların desteğine el sallayarak ve teşekkür ederek karşılık veren Ali Koç, sevgi seli altında oyunu kullandı.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Ali Koç, "Bir kez daha Haziran'ın sıcak bir gününde Fenerbahçe seçimleri için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizler kendi içimizde kavga ederken, atı alan Üsküdar'ı geçmiş vaziyette. Fenerbahçe, yıllardır haksızlığa maruz kalmış bir camia ama kendi içinde birlik ve bütünlük sağlayamadığı için bu haksızlıkları göremiyor. Görenler de telaffuz edemiyorlar. Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Yıllardır bunu söylüyorum. Hiçbir şekilde bu seçimlere dahil olmadım. Bana soran herkese 'Kime oy verecekseniz verin ama seçim sandığına gidin' dedim." dedi.