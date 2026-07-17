Nasuh Mahruki\'nin emniyet ifadesi ortaya çıktı: Bu darbenin kazananı ABD\'dir

AKUT'un eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınan Mahruki, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklama kararının ardından Mahruki'nin, adliyeye sevk edilmeden önce Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği'nde verdiği ifade ortaya çıktı.

"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINI BEN YAPTIM"

Mahruki ifadesinde, soruşturma konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve paylaşımı kendisinin yaptığını belirterek, "Bu paylaşımda, 15 Temmuz'dan daha önce devletin resmi kayıtlarında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada o zamanki adıyla Gülen cemaatinin ordu içerisinde hazırlık yaptığına dair bilgiler içeriyordu. Binbaşının ifadesinde 40 gün önce hazırlık yapıldığına ilişkin ihbar vardı. Aynı zamanda Rus istihbaratının da bu konu hakkında uyarıda bulunduğu bilinmektedir. Yine aynı zamanda dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kendisini dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bizzat uyardığı yönünde beyanı vardır.

"251 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR"

Orduyu içerde tutuklamayla alakalı dolayısıyla ilgili devlet birimleri Gülen cemaatinin YAŞ kararları öncesinde tasfiye edileceğini bildiği için böyle bir kalkışmayı öne almak zorunda kaldılar, nitekim onlar da elleri ayaklarına dolaştı. Bu süreçten Cumhurbaşkanı'nın bu kalkışmayı olay başladıktan sonra eniştesinden öğrendiğini söylediği, dolayısıyla devletin ilgili birimleri bu kalkışmadan birden fazla kaynaktan haberdar oldukları halde gecikerek müdahale edilmiştir. Bu yüzden 251 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Polis Özel Harekat Başkanlığı uçaklarla bombalanarak çok sayıda şehit vermiştir. Çok ağır bedeli her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi benim de canımı çok yakmıştır. En önce eleştirdiğim konu budur, bu gecikme neden yaşandı. Eğer zamanında müdahale edilseydi 251 şehidi vermezdik" ifadelerini kullandı.

"HALKI KİN, NEFRET VE DÜŞMANLIĞA SÜRÜKLEME SUÇUNU İŞLEMEDİM"

İfadesine devam eden şüpheli Mahruki, "Cumhurbaşkanı yetkilerinin yeni dönemde kuvvetler birliğine dönüşmesidir. Mat dediğim ise Türk milletinin parlamenter sistem kuvvetler ayrılığı ilkesini kaybetmesidir. Paylaşım hakkında üzerime atılı olan 'halkı kin, nefret ve düşmanlığa sürükleme veya aşağılama' suçunu işlemedim. Üzerime atılı suçlamayı bu paylaşımdan nasıl çıkardıklarını anlamadım. Böyle bir niyetle paylaşım yapmadım. Asıl eleştirdiğim ABD'dir ve Gülen cemaatinin darbeye kalkışacağını önceden bildiği halde buna engel olunmamasına sebep olan ilgili devlet birimleridir. Bu darbenin kazananı ABD'dir. Üzerime atılı suçu işlemediğim için serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.