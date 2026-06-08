İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

08.06.2026 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail bu sabah İran'ın Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj kentlerini havadan fırlattığı balistik füzelerle vururken Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. İran'dan İsrail saldırılarına misilleme gecikmezken, Devrim Muhafızları İsrail'deki Nevatim ve Tel Nof hava üslerinin hedef alındığını duyurdu. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde güvenlik kabinesini toplayacağı öğrenildi.

Orta Doğu'da haftalardır süren gerilim yeni bir döneme girdi. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından İsrail ordusu sabaha karşı İran'ın çeşitli bölgelerine geniş çaplı saldırılar düzenledi. İsrail kaynakları, operasyonlarda füze altyapıları ve askeri hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Patlama seslerinin Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj'da duyulduğu bildirildi.

Saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yaptığı "misillemeyi ertele" çağrısına rağmen gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Trump'ın son günlerde diplomatik kanalların açık tutulmasını istediği ancak İsrail'in operasyon kararı aldığı belirtildi.

İRAN'DAN ANINDA MİSİLLEME

İsrail saldırılarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu yeni bir operasyon başlattığını duyurdu. İran basınında yer alan açıklamalarda, İsrail'in güneyindeki Nevatim ve Tel Nof hava üslerinin hedef alındığı bildirildi. İran yönetimi, saldırıların sürmesi halinde daha geniş çaplı operasyonlar düzenleneceği mesajını verdi.

İsrail ordusu ise hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve çok sayıda füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülkenin birçok bölgesinde sirenler çalarken vatandaşlara sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı.

YEMEN CEPHESİ DE HAREKETLENDİ

Bölgedeki gerilim yalnızca İsrail ve İran'la sınırlı kalmadı. Yemen'deki Husilerin de İsrail yönüne füze fırlattığı ve bazı bölgelerde alarm sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Böylece çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimali yeniden gündeme geldi.

NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLUYOR

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun gün içerisinde güvenlik kabinesini olağanüstü gündemle toplayacağını aktardı. Toplantıda İran'ın son saldırıları, yeni askeri seçenekler ve olası misilleme planlarının ele alınması bekleniyor.

PETROL VE ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Çatışmaların yeniden başlaması küresel piyasalara da yansıdı. Petrol fiyatları yükselişe geçerken yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi. Analistler, tarafların karşılıklı saldırıları sürdürmesi halinde enerji piyasalarında yeni bir dalgalanma yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Devrim Muhafızları, Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, İsfahan, İsfahan, İsrail, Tebriz, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin bilmediği meslek Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
Bilal Erdoğan: Gençler Terörsüz Türkiye’yi savunuyor Bilal Erdoğan: Gençler Terörsüz Türkiye'yi savunuyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın 12’nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Galatasaray’da 4 yeni imza birden Galatasaray'da 4 yeni imza birden
Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar’dan Hakan Safi’ye destek Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar'dan Hakan Safi'ye destek
Gaziantep’te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı Gaziantep'te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı
Kayıp olarak aranıyordu 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı

08:51
Aziz Yıldırım’a ilk tebrik Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Aziz Yıldırım'a ilk tebrik Cübbeli Ahmet Hoca'dan
08:41
Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı
Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı
08:12
Filipinler’deki 7,8’lik deprem kamerada Onlarca öğrenci kabusu yaşadı
Filipinler'deki 7,8'lik deprem kamerada! Onlarca öğrenci kabusu yaşadı
07:54
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevinden uzaklaştırıldı
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevinden uzaklaştırıldı
07:07
Orta Doğu’da savaş yeniden başladı, piyasalar alev aldı
Orta Doğu'da savaş yeniden başladı, piyasalar alev aldı
06:38
Filipinler’de 7,8 büyüklüğünde deprem 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
06:20
İsrail’den İran’a misilleme Trump’ın uyarısını dinlemeyip 4 kenti vurdular
İsrail'den İran'a misilleme! Trump'ın uyarısını dinlemeyip 4 kenti vurdular
04:16
Dominik Cumhuriyeti’nde özel jet düştü 2 kişi hayatını kaybetti
Dominik Cumhuriyeti'nde özel jet düştü! 2 kişi hayatını kaybetti
02:34
Paşinyan seçimde zafer ilan etti Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu
Paşinyan seçimde zafer ilan etti! Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu
23:05
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu
Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
22:56
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 09:06:11. #.0.4#
SON DAKİKA: İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.