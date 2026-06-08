Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular - Son Dakika
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Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular

Uçağı iniyor! Hakan Safi\'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular
08.06.2026 13:56
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Hakan Safi'nin seçim sürecinde Fenerbahçe adına anlaşma sağladığını açıkladığı Mason Greenwood'un sarı-lacivertli kulübe transferi gerçekleşmedi. Safi'nin seçimi kaybetmesinin ardından belirsizliğe giren yıldız futbolcu, Atletico Madrid'e transfer olmaya çok yakın.

Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesinde en çok konuşulan isimlerden biri Mason Greenwood olmuştu.  Hakan Safi, seçim kampanyası sırasında Marsilya forması giyen İngiliz yıldızla anlaşma sağladıklarını açıklamış ve taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı. Ancak Safi'nin seçimi kaybetmesinin ardından transfer süreci belirsizliğe girdi.

ATLETICO MADRID DEVREYE GİRDİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Mason Greenwood transferinde önemli mesafe katetti. La Liga devinin, 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya yakın olduğu ve transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği belirtildi.

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular

55 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Haberlere göre Atletico Madrid, Marsilya'yı ikna etmek için 55 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İspanyol ekibinin transferi tamamlamak için görüşmelerini hızlandırdığı ifade edildi.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Başkanlık seçimleri öncesinde Hakan Safi'nin Greenwood ile anlaşma sağladığını açıklaması büyük ses getirmişti. Ancak seçim sonuçlarının ardından transfer dosyası rafa kalkarken, yıldız oyuncunun kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Atletico Madrid ile Marsilya arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilirken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği konuşuluyor.

Atletico Madrid, Mason Greenwood, Hakan Safi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular - Son Dakika

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