Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesinde en çok konuşulan isimlerden biri Mason Greenwood olmuştu. Hakan Safi, seçim kampanyası sırasında Marsilya forması giyen İngiliz yıldızla anlaşma sağladıklarını açıklamış ve taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı. Ancak Safi'nin seçimi kaybetmesinin ardından transfer süreci belirsizliğe girdi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Mason Greenwood transferinde önemli mesafe katetti. La Liga devinin, 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya yakın olduğu ve transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği belirtildi.
Haberlere göre Atletico Madrid, Marsilya'yı ikna etmek için 55 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İspanyol ekibinin transferi tamamlamak için görüşmelerini hızlandırdığı ifade edildi.
Başkanlık seçimleri öncesinde Hakan Safi'nin Greenwood ile anlaşma sağladığını açıklaması büyük ses getirmişti. Ancak seçim sonuçlarının ardından transfer dosyası rafa kalkarken, yıldız oyuncunun kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Atletico Madrid ile Marsilya arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilirken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği konuşuluyor.
Son Dakika › Spor › Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular - Son Dakika
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