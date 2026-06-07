Paşinyan\'dan Barış Mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, genel seçimlerde oyunu kullandıktan sonra bölge siyasetinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak kritik mesajlar verdi. Seçimlerin Ermenistan halkının iradesini yansıtacağını belirten Paşinyan, komşu ülkelerle yürütülen normalleşme süreçlerine ve bölgesel ekonomik projelere dair iyimser bir tablo çizdi.

"HALKIN KAZANACAĞINDAN EMİNİM"

Seçim sürecine dair temel beklentisinin vatandaşların özgür iradesinin sandığa yansıması olduğunu vurgulayan Başbakan Paşinyan, sonuç ne olursa olsun kazananın Ermenistan olacağını belirtti. Gazetecilere yaptığı açıklamada demokrasinin önemine değinen Ermeni lider, şu ifadeleri kullandı:

"Halkın kazanacağından eminim. Bu kişisel bir mesele değil. Beklentim, Ermenistan vatandaşlarının kazanmasıdır. Demokrasinin her zaman bölgesel ve uluslararası iş birliğinin yararına çalıştığına inanıyorum. Demokrasi, bölgesel barış için önemli bir araçtır."

ANKARA VE BAKÜ İLE YENİ DÖNEM MESAJI

Konuşmasında komşu ülkelerle olan ilişkilere geniş yer ayıran Paşinyan, özellikle Azerbaycan ve Türkiye ile yürütülen diplomatik süreçlere dair önemli vurgular yaptı. Gürcistan ile ilişkileri "derin ve kardeşçe" olarak nitelendiren Paşinyan, Ankara ve Bakü hatları için şöyle konuştu:

"Şu anda, ne mutlu ki Azerbaycan ile barış içindeyiz. Ve elbette, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını bekliyorum."

Paşinyan ayrıca, yakın gelecekte Türkiye ile sınırların, demir yolu ve kara yolu bağlantılarının karşılıklı olarak açılacağından emin olduğunu da sözlerine ekledi.

5 ÜLKEYE BÜYÜK KAZANÇ SAĞLAYACAK "BARIŞ KAVŞAĞI"

Ermenistan hükümetinin bölgeyi bir lojistik merkez haline getirmeyi hedefleyen stratejik hamlesine de değinen Başbakan, "Barış Kavşağı" projesinin coğrafi dengeleri değiştireceğini savundu. Projenin sadece doğu-batı eksenini değil, kuzey-güney koridorunu da canlandıracağını belirten Paşinyan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Barış Kavşağı projesi bölgedeki durumu değiştirebilir. Bölgemizdeki tüm ülkelere fayda sağlayacaktır. Bu durum Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran için çok kazançlıdır. Bu son derece önemlidir."