İran, İsrail'e fırlattığı füzenin üzerine 'Baal' figürü ile birlikte bir not yerleştirdi

İran Ordusu, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının ardından İsrail'e füze saldırısı başlattı.

İRAN ASKERİ “BAAL” FİGÜRÜNE KARŞI

Saldırı dalgasının ardından İran Devrim Muhafızları, İsrail'e fırlatılan balistik füzelerin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, bir füzenin üzerinde “Baal” figürüne karşı mücadele veren bir İran askerinin yer aldığı çizimin bulunduğu görüldü.

“DÜNYANIN BÜTÜN HALKLARINA SESLENİYORUZ: EPSTEİN ADASI’NIN YOZLAŞMIŞ İNSANLARIYLA MÜCADELE EDİYORUZ”

Çizimin yanına aynı zamanda şu ifadelerin yer aldığı İngilizce bir not da düşüldü: “Allah adına; gücü herhangi bir gemiden, uçaktan ya da ordudan daha büyük olan Allah adına. İsa’nın Allah’ı ve Musa’nın Allah’ı adına. Dünyadaki tüm özgür insanların Allah’ı adına. Dünyanın bütün halklarına sesleniyoruz: Biz bir suç çetesiyle savaşıyoruz. Epstein Adası’nın yozlaşmış insanlarıyla mücadele ediyoruz. Halkımızın güvenliğinden taviz vermeyeceğiz. Dünyayı yolsuzluk ve tefecilikten arındırmak için mücadele ediyoruz. İsa ve Musa’nın yolunda, doğru yolda ilerliyoruz.”