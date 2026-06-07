Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda taraftarlara seslendi.
Seçimi takip ettiklerini belirten Safi, ''Fenerbahçe'nin sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istiyor. Ben, Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Ciddi transferlerin ve yatırımların sözünü verdim. Bunların da kontratlarını yapmıştım. Fenerbahçe camiası, eskiden yana olmayı seçiyor. Aziz (Yıldırım) başkanı tebrik ediyorum. Ben, Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim." ifadelerini kullandı.
Kendisine oy verenlere teşekkür eden Safi, vermeyenlere ise kırgınlığını dile getirerek "Bize oy vermeyenleri anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Onu da zamana bırakacağız. Nasıl bir Fenerbahçe olacağını da göreceğiz. Fenerbahçe için sorumluluklarım devam ediyor. Her şey Fenerbahçe için." diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler - Son Dakika
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