Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler - Son Dakika
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Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler

07.06.2026 22:38
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Fenerbahçe'de başkanlık yarışını kaybeden Hakan Safi, seçim sonrasında açıklamalarda bulundu. Kongre üyelerine göndermede bulunan Safi, "Bize oy vermeyenleri anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Onu da zamana bırakacağız. Nasıl bir Fenerbahçe olacağını da göreceğiz. Fenerbahçe için sorumluluklarım devam ediyor. Her şey Fenerbahçe için'' dedi.

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda taraftarlara seslendi. 

''HEYECAN VE NEFES GETİRMEYE ÇALIŞTIM''

Seçimi takip ettiklerini belirten Safi, ''Fenerbahçe'nin sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istiyor. Ben, Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Ciddi transferlerin ve yatırımların sözünü verdim. Bunların da kontratlarını yapmıştım. Fenerbahçe camiası, eskiden yana olmayı seçiyor. Aziz (Yıldırım) başkanı tebrik ediyorum. Ben, Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim." ifadelerini kullandı.

''ACABA NASIL F.BAHÇE HAYAL EDİYORLAR?''

Kendisine oy verenlere teşekkür eden Safi, vermeyenlere ise kırgınlığını dile getirerek "Bize oy vermeyenleri anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Onu da zamana bırakacağız. Nasıl bir Fenerbahçe olacağını da göreceğiz. Fenerbahçe için sorumluluklarım devam ediyor. Her şey Fenerbahçe için." diye konuştu.

Aziz Yıldırım, Hakan Safi, Fenerbahçe, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler - Son Dakika
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