Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı - Son Dakika
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Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı

07.06.2026 22:11
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Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan seçilen Aziz Yıldırım, zaferin ardından açıklamalarda bulundu. ''Kazanan Fenerbahçe'dir, birbirimize küsmeyeceğiz sarılacağız'' diyen Aziz Yıldırım, ''Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve büyüklerimiz, saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım, 27 bin 387 geçerli oyun 17 bin 245'ini alarak başkanlığa seçildi. Başkan seçilmesinin ardından Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları:

"KAZANAN FENERBAHÇE'DİR!"

"Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık ama kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve büyüklerimiz, saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz."

"BİZ BİRBİRİMİZE KÜSMEYECEĞİZ"

"İnşallah bu stadyumda şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz, sarılacağız. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Fenerbahçe camiası büyüktür, herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz hep beraber."

Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı

"SÖZÜMÜZ SÖZ!"

"Değerli insanların olduğu yönetim kurduk. Tecrübemle beraber çalışacağız. Sözümüz söz şampiyonluk! Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Endişeniz olmasın."

Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı

"MİNNETTARIM!"

"Nihat Bey ve arkadaşlar, bu stadyumu büyütmek için çalışmaları başlatacak. Finansal olarak kulübün değerini yükseltecek projeleri hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 bin küsür oyla, Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı minnettarım."

Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı

"BORCUMUZU ÖDEMEDEN GİTMEYECEĞİZ"

"Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. 1 yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin."

"DIŞLANMIŞ KİMSE KALMAYACAK"

"Yorulduk ama tatlı bir yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şeyler söylemek istemiyorum. Hepinize kalpten yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Sizi seviyoruz. Bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışlanmış kalmayacak, hep beraber birlik beraberlik kuracağız. Sizi seviyorum."

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Son Dakika Güncel Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı - Son Dakika
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