Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

08.06.2026 11:21  Güncelleme: 11:22
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Rahmi Koç'un "Kürt kadın fıkrası' nedeniyle Koç Holding'e bünyesinde bulunan Yapı Kredi'nin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan şubesine dün akşam saat 23.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Kepenklere ateş edildiği tespit edilirken şubeye asılan yazıda "Şubemiz hizmet verememektedir, diğer şubelerden destek alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. Koç'un İstanbul'da bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ve Antalya'da bulunan Otokoç galerisine de silahlı saldırı düzenlenmişti.

İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de katıldığı bir hastane açılışında anlattığı ve kamuoyunda sert tepkilere neden olan fıkranın yankıları, Koç Holding bünyesindeki işletmelere yönelik fiziki saldırılara dönüştü. İstanbul ve Antalya'nın ardından olayların son adresi Diyarbakır oldu.

Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

SALDIRIYA UĞRAYAN BANKA ŞUBESİ KAPALI

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan ve Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Yapı Kredi şubesine dün gece 23.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Olay, sabah saatlerinde mesaiye gelen banka görevlilerinin camlardaki kurşun izlerini fark etmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Caddesi'ni trafiğe kapatarak şube önünde ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırının ardından geçici olarak hizmete kapatılan banka şubesinin girişine, işlemlerin diğer şubelerden yapılabileceğine dair bilgilendirme yazısı asıldı.

Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

OLAYLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN FIKRA

Ülke çapında üç farklı ile sıçrayan bu saldırı dalgasının temelinde ise geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay yatıyor. Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki Koç Healthcare’e ait İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Rahmi Koç'un anlattığı bir fıkra, krizin başlangıç noktası oldu.

Eski Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gibi isimlerin de protokolde yer aldığı etkinlikte Koç, bir doktor ile bir Kürt kadın arasında geçen diyaloğu konu alan ve cinsiyetçi, ırkçı ögeler barındırdığı gerekçesiyle eleştirilen bir fıkra anlattı. Rahmi Koç, 'fıkrasında' “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki (taklit yaparak), ‘Doktor Bey, ilk sen soyun’” ifadelerini kullandı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve Binali Yıldırım'ın da fıkraya güldüğünün kameralara yansıması, kamuoyundaki tepkiyi daha da büyüttü. Artan infialin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç'un sözlerine ilişkin resen soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

İSTANBUL VE ANTALYA'DAKİ SALDIRILARDA GÖZALTILAR VAR

Diyarbakır'daki banka kurşunlamasından önce, hedefin ilk adresleri Koç Holding'in otomotiv sektöründeki temsilcisi Otokoç binaları olmuştu.

 Otokoç'un Maltepe'deki Genel Müdürlük binasına maskeli iki kişi tarafından ateş açıldı. Binada maddi hasar meydana gelirken, polis ekiplerinin çalışması sonucu iki saldırgan kıskıvrak yakalandı.

Benzer bir olay güpegündüz Antalya'da yaşandı. Saat 15.30 sıralarında Altınova Mahallesi Serik Caddesi’nde bulunan oto galeriye, şapkalı ve yüzünü gizleyen bir şahıs tarafından üst geçidin altından ateş edildi. Olay yerinde 3 adet mermi çekirdeği bulunurken, Antalya Emniyet Müdürlüğü kaçış güzergahlarını tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, Diyarbakır, Rahmi Koç, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Antalya, Otokoç, Güncel, Yaşam, Sur, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • E SMNC E SMNC:
    şahıs özür diledi, uzatmaya gerek yok. 4 0 Yanıtla
  • Şener Turan Şener Turan:
    Boş işler 0 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Provakedir ki bu işte bi fitnelik var 0 0 Yanıtla
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