Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü - Son Dakika
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Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü

07.06.2026 16:21
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanmaya gelen İsmail Kartal, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir taraftarın Kartal'ı öpmeye çalıştığı anlar kongrenin dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı sürerken, sarı-lacivertli camianın yakından tanıdığı isimler de oy kullanmak için kongre alanına geldi.

İSMAİL KARTAL'A YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal, oyunu kullanmak üzere kongre alanına geldiği sırada taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çok sayıda kongre üyesi ve taraftar, Kartal ile fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek için etrafında toplandı.

ŞAŞIRTAN ANLAR

Yoğun ilgi sırasında bir taraftarın İsmail Kartal'a yaklaşarak öpmeye çalıştığı görüldü. Yaşanan anlar çevrede bulunanların da dikkatini çekti. Kısa süreli şaşkınlığın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, İsmail Kartal kongre alanındaki programına devam etti.

SEÇİM HEYECANI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek seçimde oy verme işlemleri sürerken, kongre alanında yaşanan ilginç anlar da dikkat çekmeye devam ediyor.

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü - Son Dakika
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