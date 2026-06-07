Fenerbahçe\'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare

Fenerbahçe'de yeni başkanın belirleneceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oy verme işlemi sona erdi. Sarı-lacivertli camianın yoğun ilgi gösterdiği seçimde toplam 27 bin 138 üye oy kullandı.

KATILIM REKOR SEVİYESİNE ULAŞTI

Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasındaki başkanlık yarışında üyeler sabah saatlerinden itibaren sandıklara akın etti. Gün boyu süren oy verme işlemlerinin ardından 27 bin 138 oyla Fenerbahçe tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri yaşandı.

GÜNDEM OLAN FOTOĞRAF

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar dikkat çekti. Görsellerde Aziz Yıldırım'a ait sarı oy pusulalarının büyük ölçüde tükendiği, Hakan Safi'ye ait beyaz oy pusulalarının ise daha fazla kaldığı görüldü. Bu görüntüler kısa sürede seçim kulislerinin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

"AZİZ YILDIRIM BÜYÜK FARKLA KAZANDI" YORUMLARI

Paylaşılan fotoğrafların ardından çok sayıda taraftar ve kongre üyesi, Aziz Yıldırım'ın seçimi önde götürdüğüne yönelik yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise sarı pusulaların tükenmesini, seçim sonucuna ilişkin önemli bir işaret olarak değerlendirdi.

RESMİ SONUÇLAR BEKLENİYOR

Öte yandan pusula sayıları ve görüntülerin seçim sonucunu kesin olarak göstermediği belirtilirken, başkanlık yarışının resmi sonucu sandıkların açılması ve oyların sayılmasının ardından netleşecek. Fenerbahçe camiası şimdi gözünü sayım işlemlerine ve açıklanacak resmi sonuçlara çevirdi.