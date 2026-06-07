5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti - Son Dakika
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5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti

07.06.2026 17:37  Güncelleme: 17:38
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sokak ortasında tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaralayan Erdal K., mahallelinin linç girişimiyle karşılaştı. Polis havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de 5 çocuk annesi kadın eşi tarafından sokakta defalarca bıçaklandı.

BAŞINDA BEKLEMEYE DEVAM ETTİ

Dilovası ilçesine bağlı Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana gelen olayda, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal K., eşi Elif K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Elif K. kanlar içinde yere yığılırken, eşi Erdal K. ise başında beklemeye devam etti.

5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti

MAHALLELİ LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalleli, Erdal K.ye linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmak için zor anlar yaşadı. Bir polis memuru silahını çıkartarak havaya uyarı ateşi yaptı.

5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Elif K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdal K. ise gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Çocuk, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Artik Türkiye yaşanilabilir bir Türkiye değil 0 0 Yanıtla
  • Soner Karabacak Soner Karabacak:
    Yahu anlaşamıyorsan boşan sevmiyorsan boşan ama öldürmek nasıl bir mantık. Allah ıslah etsin öok yazık 0 0 Yanıtla
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