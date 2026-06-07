5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti

Kocaeli'de 5 çocuk annesi kadın eşi tarafından sokakta defalarca bıçaklandı.

BAŞINDA BEKLEMEYE DEVAM ETTİ

Dilovası ilçesine bağlı Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana gelen olayda, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal K., eşi Elif K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Elif K. kanlar içinde yere yığılırken, eşi Erdal K. ise başında beklemeye devam etti.

MAHALLELİ LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalleli, Erdal K.ye linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmak için zor anlar yaşadı. Bir polis memuru silahını çıkartarak havaya uyarı ateşi yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Elif K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdal K. ise gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.