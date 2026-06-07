Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı - Son Dakika
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Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı

07.06.2026 16:26
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Norveç kraliyet ailesi, tarihinin en zorlu ve karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Ülkenin müstakbel kraliçesi veliaht prenses Mette-Marit’in, tedavisi bulunmayan kronik akciğer sertleşmesi hastalığının son aşamaya gelmesi nedeniyle acil olarak akciğer nakli bekleme listesine alındığı açıklandı. Uzman doktorlar, son altı ayda durumu kritik derecede kötüleşen 52 yaşındaki prensesin nakil gerçekleşmemesi durumunda en fazla bir yıllık ömrünün kaldığı uyarısında bulundu.

Norveç'in müstakbel Kraliçesi Veliaht Prenses Mette-Marit, amansız bir hastalıkla mücadele ederken organ nakli bekleme listesine alındı. Doktorlar, 52 yaşındaki prensesin kritik bir eşikte olduğunu ve nakil gerçekleşmezse yaklaşık bir yıllık ömrü kalmış olabileceğini belirtiyor.

Tedavisi bulunmayan ve akciğer dokusunun sertleşmesine yol açan kronik pulmoner fibrozis (akciğer sertleşmesi) hastası olan Mette-Marit'in durumu son dönemde hayati tehlike arz edecek seviyeye ulaştı. Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, prensese "en kısa sürede" akciğer nakli yapılması gerektiği bildirildi.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı

SAĞLIK DURUMU KRİTİK AŞAMADA 

Hastalığı nedeniyle resmi görevlerini askıya almak zorunda kalan Prenses Mette-Marit, son olarak Oslo Üniversitesi Hastanesi'ne girerken ve katıldığı etkinliklerde oksijen desteği alırken görüntülendi.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı

SON 6 AYDA KÖTÜLEŞTİ 

Oslo Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Are Holm, süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

"Veliaht Prenses'in akciğer fibrozisi durumunda son altı ayda ciddi bir kötüleşme yaşandı. Çekilen son tıbbi görüntüler, son bir yılda akciğerde çok daha fazla yara dokusu oluştuğunu gösteriyor. Nakil listesindeki hastaların durumunun ciddiyeti göz önüne alındığında, bu aşamadaki hastaların muhtemelen bir yıllık ömrü kalmış oluyor."

UYGUN ORGAN BEKLENİYOR 

Doktorlar, nakil ameliyatının ne zaman gerçekleşeceğinin tamamen "uygun bir organın ne zaman bulunacağına" bağlı olduğunu, ancak şu an için bekleme sürelerinin kısa olduğunu belirtti. Saray, ameliyat sonrasında uzun bir rehabilitasyon sürecinin başlayacağını ve ilk etapta yeni bir sağlık güncellemesi paylaşılmayacağını duyurdu.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı

PRENS HAAKON: DURUM MAALESEF KÖTÜLEŞTİ 

Prenses Mette-Marit'e ilk teşhis 2018 yılında, nefes almayı ve oksijenin kana karışmasını zorlaştıran nadir bir akciğer hastalığı türüyle konmuştu. Geçtiğimiz Aralık ayında prenses, hastalığının beklediğinden çok daha hızlı ilerlediğini itiraf etmişti.

Eşi Veliaht Prens Haakon ise geçen ay yaptığı açıklamada endişelerini şu sözlerle dile getirmişti:

"Veliaht Prenses ciddi bir hastalıkla mücadele ediyor ve son zamanlarda durumu maalesef daha da kötüleşti. Bu durum bizi derinden endişelendiriyor. Süreci elimizden gelen en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz."

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı

KRALİYET AİLESİ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR 

Sağlık sorunlarının yanı sıra Norveç Kraliyet Ailesi, son dönemde ardı ardına yaşanan skandallarla da çalkalanıyor.

EPSTEİN PİŞMANLIĞI

Adı Epstein dosyalarında defalarca geçen Prenses Mette-Marit, katıldığı bir televizyon röportajında, sabıkalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile geçmişteki arkadaşlığı hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamamıştı. Epstein tarafından manipüle edildiğini savunan prenses, bu isimle olan "yakın ilişkisinden" derin pişmanlık duyduğunu ifade etmişti.

OĞLU MARİUS HAKKINDAKİ AĞIR SUÇLAMALAR 

Prensesin üzerindeki bir diğer büyük baskı ise ilk evliliğinden olan oğlu Marius Borg Hoiby ile ilgili yasal süreç. Hoiby; biri cinsel ilişki içeren, ikisi içermeyen olmak üzere toplam 3 tecavüz vakası, 4 cinsel saldırı vakası, 2 bedensel zarar verme suçuyla karşı karşıya.

İddianameye göre Hoiby, uyuyan dört kadına tecavüz etmekle ve kurbanlarının cinsel organlarını bilgileri dışında videoya kaydetmekle de suçlanıyor. Norveç mahkemesinin bu şok edici tecavüz davasıyla ilgili nihai kararını 15 Haziran'da açıklaması bekleniyor.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı

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Son Dakika Norveç Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı - Son Dakika

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