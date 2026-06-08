İsrailli bakana yanıt Yavaş\'tan geldi: Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti\'ne ayar veremez

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Katz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketlemesi dikkat çekti.

Katz, paylaşımında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, "Niyazım şuydu, Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et" sözlerine yanıt verdiğini belirterek Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullandı.

"OSMANLI İMPARATORLUĞU BİR DAHA GERİ DÖNMEYECEK"

İsrailli Bakan paylaşımında, "Kudüs Konstantinopolis değil ve İsrail Devleti çökmekte olan Haçlı İmparatorluğu değil" ifadelerini kullandı.

Katz ayrıca, "Kudüs 3 bin yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. Erdoğan ve sizin hayalini kurduğunuz Osmanlı İmparatorluğu çöktü ve bir daha asla geri dönmeyecek" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e de değinen Katz, mevcut yönetimi eleştirerek Türkiye'nin Atatürk'ün çizgisinden uzaklaştığını öne sürdü.

MANSUR YAVAŞ'TAN SERT TEPKİ

Katz'ın açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kudüs üzerinden hadsizlik yapan İsrailli bakana hatırlatmak isterim. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz, tarihimize parmak sallayamaz."

"ÖNCE KENDİ HÜKÜMETİNİZE BAKIN"

Yavaş, açıklamasının devamında Katz'ın Atatürk üzerinden yaptığı değerlendirmelere de tepki göstererek, "Atatürk'ün adını ağzınıza almadan önce, kendi hükümetinizin uluslararası hukuk karşısındaki siciline bakın" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı paylaşımını, "Türkiye'ye meydan okumaya çalışanlara tavsiyem; tarihten hamaset değil, ders çıkarmalarıdır" sözleriyle tamamladı.

Katz'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ve Mansur Yavaş'ın yanıtı kısa sürede siyasi gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.