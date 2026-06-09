Eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
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Eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

09.06.2026 00:55
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Kocaeli'de Erdal K., eşi Elif K.'yi sokakta bıçaklayarak öldürdü. Tutuklandı.

1) EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde eşi Elif K.'yi sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren Erdal K., tutuklandı. Erdal K., cinayeti kızının, annesinin başka biriyle görüştüğünü söylemesi üzerine çıkan tartışmada işlediğini öne sürdü. Ancak çocuğun bu yönde ifade vermediği, yakın çevre ve teknik incelemelerde de iddiayı destekleyen bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Olay, dün Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana geldi. Erdal K., evde tartışmaya başladığı eşi Elif K.'yi sokak ortasında bıçakladı. Elif K., kanlar içinde yere yığılırken, Erdal K. başında beklemeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, Erdal K.'ye linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmak için zor anlar yaşadı. Bir polis memuru silahını çıkartarak havaya uyarı ateşi yaparken, Erdal K. de gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Elif K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOPSİDE 8 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Elif K.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Elif K.'nin vücudunda 8 bıçak darbesi bulunduğu tespit edildi. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Elif K., memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Öte yandan çiftin yaklaşık 2 ay önce Diliskelesi Mahallesi'ne taşındıkları, 5 çocuklarının bulunduğu ve zaman zaman ayrılıp yeniden bir araya geldikleri öğrenildi. Olay sırasında evde 5 yaşındaki kız çocukları ile 10 yaşındaki oğullarının da bulunduğu belirtildi.

'KIZIM ANNESİNİ ŞİKAYET ETTİ'

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen Erdal K.'nin ifadesinde, olayın sabah saatlerinde evde yapılan kahvaltı sırasında başladığını söylediği öğrenildi. 5 yaşındaki kızının yanına gelerek annesinin başka bir erkekle görüştüğünü söylediğini öne süren Erdal K., bu nedenle eşiyle tartışmaya başladıklarını ve tartışmanın büyümesi üzerine cinayeti işlediğini iddia etti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN İDDİASINI DESTEKLEYEN BULGUYA RASTLANMADI

Ancak soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğun, babasının iddia ettiği yönde herhangi bir beyanda bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca çiftin yakın çevresinden alınan ifadeler ile yapılan teknik incelemelerde de aldatma iddiasını destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Erdal K., mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kocaeli, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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