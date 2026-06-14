Kanada'daki temizlik görevlisinden A Milli Takım'a Türk bayraklı destek - Son Dakika
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Kanada'daki temizlik görevlisinden A Milli Takım'a Türk bayraklı destek

14.06.2026 05:16
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Kanada'nın Vancouver şehrindeki bir temizlik görevlisi, Türk bayrağı sallayarak milli takıma destek verdi. Bu renkli anlar kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Kanada’da muhteşem bir dostluk karesiyle başladı. D Grubu’ndaki ilk maçında bugün Avustralya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımımıza, Vancouver şehrinden sürpriz bir destek geldi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNDEN TÜRKİYE'YE DESTEK

Turnuvanın nabzının attığı kentte görev yapan Kanadalı bir temizlik görevlisi, elindeki Türk bayrağını coşkuyla sallayarak Ay-Yıldızlı ekibimize başarılar diledi. Çevredeki futbolseverler tarafından kaydedilen bu renkli ve samimi anlar, sosyal medyada hızla yayıldı.

Kanada'daki temizlik görevlisinden A <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'a Türk bayraklı destek

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alan video, turnuvanın birleştirici gücünü bir kez daha kanıtladı. Vancouver sokaklarında çekilen bu görüntü, kritik mücadele öncesi millilerimize gösterilen ilginin en somut örneği oldu. 

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Son Dakika Dünya Kupası Kanada'daki temizlik görevlisinden A Milli Takım'a Türk bayraklı destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanada'daki temizlik görevlisinden A Milli Takım'a Türk bayraklı destek - Son Dakika
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