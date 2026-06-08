Beylikova'daki Şüpheli Ölüm 19 Yıl Sonra Aydınlatıldı - Son Dakika
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Beylikova'daki Şüpheli Ölüm 19 Yıl Sonra Aydınlatıldı

Beylikova\'daki Şüpheli Ölüm 19 Yıl Sonra Aydınlatıldı
08.06.2026 10:55
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Sultan Aydın’ın ölümüyle ilgili soruşturma, JASAT tarafından yeniden açıldı ve ailesi sorgulandı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesine bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde 2007 yılında meydana gelen ve yıllarca aydınlatılamayan şüpheli ölüm olayı, 19 yıl sonra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çözüldü.

BOYNU KIRILMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

İddiaya göre, mevsimlik işçi olarak bölgede bulunan 29 yaşındaki Sultan Aydın ile mahallede yaşayan bir tarla sahibinin oğlu arasında ilişki olduğu öne sürüldü. Olayı öğrendiği iddia edilen baba Süleyman Aydın'ın, kızını araziye götürdüğü ve daha sonra kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Kayıp olarak aranan Sultan Aydın, bir süre sonra Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada uzun yıllar boyunca herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI 

Dosyanın yeniden ele alınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Sultan Aydın'ın 2 kız kardeşi gözaltına alındı. İfadeleri alınan kardeşler olayın babaları Süleyman Aydın tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdükleri, ayrıca olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yer gösterimi yaptırıldığı öğrenildi.

OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, hakkında iddialarda bulunulan Süleyman Aydın'ın 2022 yılında hayatını kaybettiği belirtildi. Soruşturmanın, elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda ilgili savcılık tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aydın, JASAT, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikova'daki Şüpheli Ölüm 19 Yıl Sonra Aydınlatıldı - Son Dakika

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