Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu

Bursa'da güvenlik kameralarına yansıyan ve izleyenleri hayrete düşüren bir hırsızlık vakası yaşandı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesine bağlı işlek noktalardan Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanını gözüne kestiren hırsız, tanınmamak için akıllara ziyan bir yönteme başvurdu.

ÖNCE ÇALDI, SONRA SOYUNDU

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına göre; dükkana yaklaşan erkek şüphelinin başında bir peruk ve üzerinde mini etek olduğu görüldü. Kadın kılığına girerek dikkat çekmeden dükkanın önüne kadar gelen şahıs, kapı önünde sergilenen kilimi alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin, hırsızlığı gerçekleştirdikten hemen sonra taktığı peruğu ve giydiği mini eteği çıkararak normal kıyafetleriyle yoluna devam ettiği anlaşıldı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde kilimin yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibinin güvenlik kameralarını izlemesiyle olay gün yüzüne çıktı. İhbar üzerine dükkana gelen polis ekipleri, eşine az rastlanır bu hırsızlık anına ait görüntüleri incelemeye aldı. Kılık değiştirerek kayıplara karışan sıra dışı hırsızın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.BURSA'da, züccaciye dükkanına peruk takıp, mini etek giyerek gelen erkek, iş yerinin önündeki kilimi çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.