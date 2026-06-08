Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin nefesini tutarak beklediği Temmuz ayı maaş güncellemesi için geri sayım başladı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoları ve kesinleşen rakamları değerlendirdi. Ocak ayındaki yüzde 12,19’luk artışın enflasyon karşısında eridiğini belirten uzmanlar, Temmuz zammı için yüzde 18 seviyesine işaret ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, emeklilerin alacağı zammın temelini oluşturan 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,60 seviyesinde kesinleşti. Şimdi ise gözler, zam oranını netleştirecek olan Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre yapılan hesaplamalarda, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminin gerçeğe dönüşmesi halinde, Temmuz ayında emekli maaşlarına yansıtılacak kümülatif artış yüzde 18,37 olacak. SGK Uzmanı İsa Karakaş, masadaki nihai zam oranının yüzde 17,5 ile yüzde 19 bandı arasında şekilleneceğini, Ankara'daki genel beklentinin ise yüzde 18 seviyesinde yoğunlaştığını belirtti.
Emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen "en düşük emekli maaşı" için de hesaplamalar yapıldı. Mevcut sistemin aynen devam etmesi durumunda;
Emeklilerin enflasyon farkına ek olarak talep ettiği refah payı veya seyyanen zam beklentilerine ise Ankara kulislerinden olumsuz sinyaller geliyor. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, mevcut bütçe dengeleri ile sıkı ekonomi politikaları nedeniyle yasal olarak yapılması zorunlu olan enflasyon farkı artışı dışında, ek bir seyyanen düzenleme yapılma ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu ifade ediyor.
Son Dakika › Güncel › En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam - Son Dakika
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