En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
08.06.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği temmuz ayı maaş güncellemesine ilişkin geri sayım sürerken, SGK Uzmanı İsa Karakaş masadaki son rakamları değerlendirdi. 5 aylık kesinleşen yüzde 16,60'lık enflasyona haziran beklentilerinin de eklenmesiyle temmuz zammının yüzde 18,37’yi bulması öngörülüyor. Bu senaryoyla en düşük emekli maaşının 23 bin 600 TL'ye çıkması bekleniyor.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin nefesini tutarak beklediği Temmuz ayı maaş güncellemesi için geri sayım başladı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoları ve kesinleşen rakamları değerlendirdi. Ocak ayındaki yüzde 12,19’luk artışın enflasyon karşısında eridiğini belirten uzmanlar, Temmuz zammı için yüzde 18 seviyesine işaret ediyor.

5 AYLIK ENFLASYON KESİNLEŞTİ: GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, emeklilerin alacağı zammın temelini oluşturan 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,60 seviyesinde kesinleşti. Şimdi ise gözler, zam oranını netleştirecek olan Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi.

MASADAKİ EN GÜÇLÜ SENARYO: YÜZDE 18,37 ZAM

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre yapılan hesaplamalarda, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminin gerçeğe dönüşmesi halinde, Temmuz ayında emekli maaşlarına yansıtılacak kümülatif artış yüzde 18,37 olacak. SGK Uzmanı İsa Karakaş, masadaki nihai zam oranının yüzde 17,5 ile yüzde 19 bandı arasında şekilleneceğini, Ankara'daki genel beklentinin ise yüzde 18 seviyesinde yoğunlaştığını belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 600 TL OLABİLİR

Emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen "en düşük emekli maaşı" için de hesaplamalar yapıldı. Mevcut sistemin aynen devam etmesi durumunda;

  • Halen 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı,
  • Temmuz ayındaki enflasyon farkı güncellemesiyle birlikte yaklaşık 23 bin 600 TL seviyesine yükselecek.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM İHTİMALİ DÜŞÜK

Emeklilerin enflasyon farkına ek olarak talep ettiği refah payı veya seyyanen zam beklentilerine ise Ankara kulislerinden olumsuz sinyaller geliyor. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, mevcut bütçe dengeleri ile sıkı ekonomi politikaları nedeniyle yasal olarak yapılması zorunlu olan enflasyon farkı artışı dışında, ek bir seyyanen düzenleme yapılma ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu ifade ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, İsa Karakaş, Güncel, Ssk, Son Dakika

Son Dakika Güncel En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Açıkladığına bin pişman olacak Hakan Safi’ye Hakan Çalhanoğlu şoku Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao milli takımının otobüsü olay oldu Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao milli takımının otobüsü olay oldu
Aykut Kocaman’dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim
Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Bakan Bayraktar Türkiye’nin enerjideki yeni yol haritasını açıkladı: Sıfır atık ve enerji verimliliği Bakan Bayraktar Türkiye’nin enerjideki yeni yol haritasını açıkladı: Sıfır atık ve enerji verimliliği
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı

11:49
İran’da art arda patlama sesleri Şiraz Havalimanı da hedef alındı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı
11:49
Polis babanın acı sonu Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
11:21
Diyarbakır’da Koç Holding’in şirketine silahlı saldırı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı
11:05
“Çiçek aldım“ kurşun yağdırdı Hamile eşe kan donduran tuzak
"Çiçek aldım" kurşun yağdırdı! Hamile eşe kan donduran tuzak
10:55
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
10:38
Aziz Yıldırım’dan dev kıyım 4 isme “Güle güle“ dedi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 12:16:31. #7.13#
SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.