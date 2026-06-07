Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik erişim engeli kararlarına bir yenisi daha eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine fenomen Mükremin Gezgin'in Instagram hesabı Türkiye'den erişime kapatıldı. Karar, Dilan Polat'ın Instagram hesabına getirilen erişim engelinin hemen ardından geldi.

TAHLİYEDEN 2 GÜN SONRA ERİŞİM ENGELİ

Kararın zamanlaması dikkat çekti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma kapsamında tutuklanan ve yaklaşık 4 ay cezaevinde kalan Mükremin Gezgin, 5 Haziran'da tahliye edilmişti.

Tahliyesinin üzerinden yalnızca iki gün geçmesinin ardından Gezgin'in sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi sosyal medyada da geniş yankı buldu.

AVUKATI TAHLİYE KARARINI DUYURMUŞTU

Gezgin'in tahliyesinin ardından avukatı yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında verilen tahliye kararından memnuniyet duyduklarını belirterek hukuki süreci titizlikle takip etmeye devam edeceklerini ifade etmişti.

DİLAN POLAT'IN HESABI DA KAPATILMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Can Polat'ın vurulmasının ardından yaptığı canlı yayın nedeniyle Dilan Polat'ın Instagram hesabı hakkında da erişim engeli talebinde bulunmuştu.

Ankara Sulh Ceza Hakimliği, kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçesiyle Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirilmesine karar verildi ve teknik sürecin tamamlanmasının ardından hesap Türkiye'den erişime kapatıldı.