Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı - Son Dakika
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Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

07.06.2026 16:24
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi. 2 gün önce tahliye edilen Gezgin'in hesabının kapatılması dikkat çekerken, karar Dilan Polat'ın hesabına getirilen erişim engelinin hemen ardından geldi. Gelişmeler "Aile Bakanlığı sosyal medyada temizlik yapıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Sosyal medya fenomenlerine yönelik erişim engeli kararlarına bir yenisi daha eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine fenomen Mükremin Gezgin'in Instagram hesabı Türkiye'den erişime kapatıldı. Karar, Dilan Polat'ın Instagram hesabına getirilen erişim engelinin hemen ardından geldi.

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

TAHLİYEDEN 2 GÜN SONRA ERİŞİM ENGELİ

Kararın zamanlaması dikkat çekti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma kapsamında tutuklanan ve yaklaşık 4 ay cezaevinde kalan Mükremin Gezgin, 5 Haziran'da tahliye edilmişti.

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinin üzerinden yalnızca iki gün geçmesinin ardından Gezgin'in sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

AVUKATI TAHLİYE KARARINI DUYURMUŞTU

Gezgin'in tahliyesinin ardından avukatı yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında verilen tahliye kararından memnuniyet duyduklarını belirterek hukuki süreci titizlikle takip etmeye devam edeceklerini ifade etmişti.

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

DİLAN POLAT'IN HESABI DA KAPATILMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Can Polat'ın vurulmasının ardından yaptığı canlı yayın nedeniyle Dilan Polat'ın Instagram hesabı hakkında da erişim engeli talebinde bulunmuştu.

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Ankara Sulh Ceza Hakimliği, kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçesiyle Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirilmesine karar verildi ve teknik sürecin tamamlanmasının ardından hesap Türkiye'den erişime kapatıldı.

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

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Son Dakika Güncel Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Madem böyle bir yetkiniz var şimdiye kadar niyekullanmadiniz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı - Son Dakika
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