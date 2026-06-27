Galatasaray'da adı son dönemde Güney Amerika kulüpleriyle anılan Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, Uruguaylı orta saha oyuncusunu takımda tutma kararı aldığı iddia edildi.
Teknik ekibin, 30 yaşındaki futbolcunun en az bir sezon daha takımda kalmasını istediği öne sürüldü. Torreira'nın da Galatasaray'da mutlu olduğunu yakın çevresiyle paylaştığı iddia edildi.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcudan yönetim ve Başkan Dursun Özbek'in de memnun olduğu belirtildi. Yönetimin, Torreira'nın yıllık garanti ücretinde iyileştirme yapmayı planladığı öne sürüldü.
2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla 4 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Uruguaylı futbolcu ayrıca kariyerinin en golcü ve en skorer iki sezonunu Galatasaray'da geçirdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Torreira için son karar çıktı - Son Dakika
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