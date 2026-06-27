Erdoğan'a 25'inci yıl sürprizi! AK Parti'nin yeni şarkısı ilk kez dinletildi

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için katılımcılar Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı. "Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla düzenlenen kampta, partinin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatan özel etkinlikler de yer alacak.
Programın en dikkat çeken sürprizlerinden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan yeni şarkı oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasından önce, sanatçı Ceyhun Çelik'in seslendirdiği "Büyük Başkan Erdoğan" adlı eser ilk kez katılımcılarla buluştu. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda hazırlanan şarkının sözlerinde, Erdoğan'ın liderliğinde geçen çeyrek asırlık siyasi yolculuğa vurgu yapılıyor.
Partinin 25'inci yıl vizyonunu yansıtan eserin, yalnızca kamp programında değil, yıl boyunca düzenlenecek 25. yıl etkinliklerinde de kullanılması planlanıyor. Şarkının, AK Parti'nin çeyrek asrıyla özdeşleşerek uzun yıllar hafızalarda yer edecek marşlardan biri olması hedefleniyor.
Kamp kapsamında "Parti Politikaları", "Ortak Akıl", "TBMM Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirmeleri" ile "Genel İstişare ve Değerlendirme" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.
Kabine üyelerinin katılacağı oturumlarda güvenlik, ekonomi, kalkınma ve toplumsal konular ele alınacak. Milletvekilleri de seçim bölgelerinden gelen talep, beklenti ve sorunları doğrudan bakanlara iletecek.
Önceki kamplardan farklı olarak interaktif şekilde planlanan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.
Ayinesi iş, ömür vakfetmiş
Canla başla! (Canla başla)
Ak bir geçmiş, hep hizmet etmiş şehre kasra
Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette
Partisi her zaman milletinin emrinde
Adı AK Parti
25 yıldır sizinle AK Parti
Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan
Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan
Dünya yanarken, kabus yaşarken
Biz güvendeydik
Masada güçlü, sahada güçlü
Biz her yerdeydik
Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette
Partisi her zaman milletinin emrinde
Adı AK Parti
25 yıldır sizinle AK Parti
Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan
Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan
Son Dakika › Güncel › Erdoğan'a 25'inci yıl sürprizi! AK Parti'nin yeni şarkısı ilk kez dinletildi - Son Dakika
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