Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nda: İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur

Sıfır Atık Forumu kapanış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "183 ülkeden 120'yi aşkın bakanı, 200'ün üzerinde belediye başkanını, 500'den fazla uluslararası paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlik teşkilatlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından politika yapıcılara, akademisyenlerden karar vericilere 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum, Türkiye'nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun kapanış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Medeniyetimizin cümle kapısı olan aziz İstanbul'da, Sıfır Atık Forumu'nun kapanışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden forumu teşrif eden konuklarımızın her birine 'Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyorum. Döngüsel ekonomiden iklim dostu üretim modellerine, atığın ekonomik değere dönüştürülmesinden kaynak verimliliğine pek çok önemli başlığın ele alındığı forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sıfır Atık Vakfımız ve bakanlıklarımız başta olmak üzere, bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

TÜRKİYE'NİN ÇEVRE DİPLOMASİSİNDE ULAŞTIĞI YÜKSEK SEVİYENİN GÖSTERGESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sözlerimin hemen başında, iki gün önce idrak ettiğimiz Dünya Çevre Günü'nüzü ve yine yedi gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçirdiğimiz İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Hem çocuklarımızın hem de ziyaretçilerin çevre ve geri dönüşüm alanlarında farkındalığını artıran Sıfır Atık Festivali ve sergimizin de aynı şekilde hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanı, 200'ün üzerinde belediye başkanını, 500'den fazla uluslararası paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlik teşkilatlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından politika yapıcılara, akademisyenlerden karar vericilere 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum, Türkiye'nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir" diye konuştu.

"İKLİM MESELESİ KÜRESEL SALGIN GİBİ"

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti: "Türkiye çevre diplomasisinde yüksek seviyededir. İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Problemler kelebek etkisiyle birbirini tetikliyor. Bilinçsiz tüketim tabiatı hırpalıyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Atık sorunu küresel çapta bir tehdittir. Pasifikteki çöp adaları ürkütücü örnektir. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı, bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı hırpaladığı bir dönemi yaşıyoruz.

"ATIK YÖNETİMİ KONUSUNDA GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ"

Dünyanın bir kısmı zenginlik içinde yaşarken ciddi bir kısmı da açlıkla mücadele ediyor. Atık yönetimi konusunda gerekli adımları atıyoruz. İklim krizinin etkilerini asgariye indirmek için çalışıyoruz. Sıfır atık hareketi ile 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 2 trilyon litre su, 270 milyar kilovatsaat enerji, 60 milyar litre petrol ve 390 milyon metreküp atık depolama alanı tasarrufu temin ettik. Sıfır Atık Hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık."