Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nda: İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nda: İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur

07.06.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim kriziyle mücadele konusunda dünyaya net mesajlar verdi. İklim meselesinin küresel salgın ve savaşlarla aynı derecede tehlikeli olduğunu belirten Erdoğan, bu krizin insanlığın tamamını tehdit ettiğini söyledi.

Sıfır Atık Forumu kapanış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "183 ülkeden 120'yi aşkın bakanı, 200'ün üzerinde belediye başkanını, 500'den fazla uluslararası paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlik teşkilatlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından politika yapıcılara, akademisyenlerden karar vericilere 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum, Türkiye'nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun kapanış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Medeniyetimizin cümle kapısı olan aziz İstanbul'da, Sıfır Atık Forumu'nun kapanışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden forumu teşrif eden konuklarımızın her birine 'Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyorum. Döngüsel ekonomiden iklim dostu üretim modellerine, atığın ekonomik değere dönüştürülmesinden kaynak verimliliğine pek çok önemli başlığın ele alındığı forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sıfır Atık Vakfımız ve bakanlıklarımız başta olmak üzere, bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

TÜRKİYE'NİN ÇEVRE DİPLOMASİSİNDE ULAŞTIĞI YÜKSEK SEVİYENİN GÖSTERGESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sözlerimin hemen başında, iki gün önce idrak ettiğimiz Dünya Çevre Günü'nüzü ve yine yedi gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçirdiğimiz İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Hem çocuklarımızın hem de ziyaretçilerin çevre ve geri dönüşüm alanlarında farkındalığını artıran Sıfır Atık Festivali ve sergimizin de aynı şekilde hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanı, 200'ün üzerinde belediye başkanını, 500'den fazla uluslararası paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlik teşkilatlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından politika yapıcılara, akademisyenlerden karar vericilere 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum, Türkiye'nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir" diye konuştu.

 "İKLİM MESELESİ KÜRESEL SALGIN GİBİ" 

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti: "Türkiye çevre diplomasisinde yüksek seviyededir. İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Problemler kelebek etkisiyle birbirini tetikliyor. Bilinçsiz tüketim tabiatı hırpalıyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Atık sorunu küresel çapta bir tehdittir. Pasifikteki çöp adaları ürkütücü örnektir. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı, bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı hırpaladığı bir dönemi yaşıyoruz.

"ATIK YÖNETİMİ KONUSUNDA GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ"

Dünyanın bir kısmı zenginlik içinde yaşarken ciddi bir kısmı da açlıkla mücadele ediyor. Atık yönetimi konusunda gerekli adımları atıyoruz. İklim krizinin etkilerini asgariye indirmek için çalışıyoruz. Sıfır atık hareketi ile 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 2 trilyon litre su, 270 milyar kilovatsaat enerji, 60 milyar litre petrol ve 390 milyon metreküp atık depolama alanı tasarrufu temin ettik. Sıfır Atık Hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık."

Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nda: İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada
70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı 70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı!
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz
Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı
Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu’ndan tepki çeken hareket Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket
Tokat’ta arkadaşları damada 10 bin liralık madeni para taktı Tokat'ta arkadaşları damada 10 bin liralık madeni para taktı

18:46
Fenerbahçe’ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
18:12
Antalya’da Otokoç galerisine silahlı saldırı
Antalya'da Otokoç galerisine silahlı saldırı
17:57
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yönetimleri arasında tartışma çıktı
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yönetimleri arasında tartışma çıktı
17:44
Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak Ortalığı karıştıran kare
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare
17:37
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
17:33
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
17:17
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye’ye mesaj verdi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi
17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
17:00
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
16:58
Oy verme işlemi tamamlandı Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor
16:43
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz
Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 19:05:49. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nda: İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.