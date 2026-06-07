Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme

07.06.2026 21:59
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Fenerbahçe'de gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulu kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Aziz Yıldırım'ın seçim hesabından çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşandı.

AZİZ YILDIRIM YENİDEN BAŞKAN

1998-2018 yılları arasında sarı-lacivertli ekibin başkanlığını yapan Aziz Yıldırım, Hakan Safi ile arasında geçen seçimde sandıkların açılmasıyla birlikte oy üstünlüğünü yakaladı. Yıldırım, sandıklarının yüzde 50'sinin açılmasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre 35. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı seçildi.

HAKAN SAFİ'YE OLAY GÖNDERME

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimin şekillenmesinin ardından Aziz Yıldırım'ın resmi seçim hesabından flaş bir paylaşım geldi.

Yapılan paylaşımda The Everly Brothers'ın 'Bye Bye Love' parçasından 'Bye Bye Happines' kısmı paylaşıldı.

Aziz Yıldırım, Hakan Safi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme - Son Dakika
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