Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti - Son Dakika
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Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti

07.06.2026 16:38
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Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi devam ediyor. Oyunu verip stada geçen Fenerbahçeli taraftarların büyük bir bölümü stat içerisinde ''Her yer Aziz her yer Yıldırım'' tezahüratlarıyla coşku yaşadı.

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi devam ediyor.

44 BİN 741 ÜYE OY ATABİLİR

Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında gerçekleştirilen seçimde, 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ile yönetim kurulunu belirleyecek genel kurulda üyeler, toplam 45 sandıkta oylarını verecek.

OY VERME İŞLEMİ 17.00'DE BİTECEK

Genel kurul üyeleri başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Oy verme işlemi, saat 17.00'de son bulacak.

STADYUMDA AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Oyunu vermelerinin ardından seçim sonuçlarını takip etmek adına stadyuma geçiş yapan taraftarlar, ''Her yer Aziz her yer Yıldırım'' tezahüratlarıyla büyük bir coşku yaşadı. Bir diğer aday olan Hakan Safi için ise az sayıda taraftarın tezahüratlarda bulunduğu gözlemlendi. 

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Son Dakika Spor Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti - Son Dakika
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