Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan

Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
07.06.2026 17:00
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında üzerinde çalışılan yasal düzenlemede iki aşamalı formül öne çıktı. İlk aşamada suça karışmamış örgüt mensuplarına yönelik düzenlemeler içeren çerçeve yasanın temmuz ayında Meclis'e sunulması planlanırken, silahlı eylemlere katılanlarla ilgili infaz düzenlemelerinin ise daha sonra ayrı bir yasa olarak gündeme getirilmesi değerlendiriliyor. Ayrıca ilk dönüşlerin, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başlaması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çıkarılması planlanan yasal düzenleme konusunda çalışmalar yoğunlaşırken, içinde infaz düzenlemelerinin de yer alacağı tek bir yasa yerine, yasal düzenlemenin iki aşamalı olarak çıkarılması formülü öne çıkmaya başladı. Buna göre, sürecin nasıl ilerleyeceğinin temel esaslarının belirleneceği çerçeve yasada hiç suça karışmamış örgüt mensuplarıyla ilgili düzenlemeler yer alacak. Suç işleyenler için infaz düzenlemelerinin ise ikinci bir yasa olarak getirilmesi söz konusu olabilecek. Çerçeve yasanın temmuz ayında Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

Üzerinde çalışılan çerçeve yasaya göre öncelikle, silahlı terör örgütünün tüm unsurlarıyla tasfiyesi ve silah bırakması süreci, objektif, ölçülebilir ve denetlenebilir kriterler çerçevesinde izlenecek. Türkiye’ye gelen örgüt üyelerinin denetimli serbestlikten yararlanabilmeleri için PKK’nın kontrolünde bulunan her türlü silahın ve mühimmatın, istihbarat ve güvenlik birimleri tarafından teslimi kayıt altına alınacak.

İLK İŞLEMLER SUÇA KARIŞMAMIŞ OLANLARA

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre; ilk etapta, suça karışmamış olan örgüt üyeleriyle ilgili işlemler yapılacak. Örgütsel bağın koparıldığının somut delillerle tespit edilmesi halinde mahkeme kararı ile koşullu infaz rejimi uygulanacak.

KANDİL’DE KAÇ ÖRGÜT MENSUBU VAR?

İstihbarat ve güvenlik birimlerinin tespitleri doğrultusunda, örgütün yoğun olarak bulunduğu Kandil bölgesinde 7 bin, diğer kamplarda da 4 bin dolayında örgüt mensubunun yer aldığı değerlendiriliyor. İlk etapta Türkiye’ye gelecek grup, örgüte katılmış olmakla birlikte hiçbir silahlı eyleme karışmamış olanlarda oluşacak. Örgüt sempatizanı olup da yıllar önce Türkiye’den ayrılarak Suriye ve Irak’a geçen ve örgüte dahil olmamakla birlikte o bölgelerde yaşam kuranların da bu kapsamda Türkiye’ye dönüş için bekledikleri kaydedildi. İlk etapta gelecekler arasında bu kesimin de yer alabileceği belirtiliyor.

İLK GELİŞLER TEMMUZDAN SONRA OLABİLİR

Üzerinde çalışılan çerçeve yasanın temmuz ayında Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Yasanın Meclis’ten çıkmasının ardından da ilk etapta haklarında işlem yapılacakların Türkiye’ye gelişlerinin söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Çerçeve yasada, örgüt üyelerinin Türkiye’ye gelişleriyle ilgili süre sınırlaması olacak. İkişer aylık dönemler halinde bu sürenin uzatılabileceği belirtilecek.

SİLAHLI EYLEME KATILANLAR İKİNCİ AŞAMADA

Yasal düzenlemenin sıkıntılı aşamasını ise örgütün silahlı eylemlerini gerçekleştiren grupla ilgili yapılacak yasal düzenleme oluşturuyor. Hukukçu kurmaylar, bu grupta yer alanlarla ilgili infaz düzenlemesinin ikinci bir yasa olarak gündeme getirilmesi üzerinde duruyor. Silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye’ye gelişleri ve sürecin sorunsuz ilerlediğinin görülmesiyle birlikte suça karışanlarla ilgili infaz düzenlemesinin Meclis’e getirilmesi söz konusu olabilecek.

KİMLER İMRALI’YA GELECEK?

Örgüt üst düzey yöneticilerinin nereye gidecekleri konusunda da farklı formüller üzerinde duruluyor. Daha önce, 200 dolayındaki ismin doğrudan İsveç gibi İskandinav ülkeleri ile Afrika ülkelerine gönderilmesi üzerinde durulurken, daha sonra bunların bir kısmının Türkiye’ye gelerek cezalarını İmralı’da çekmeleri gündeme gelmişti. Ancak son dönemde yapılan tespitler doğrultusunda iki yöntemin de uygulanabileceği belirtiliyor. Cezasını İmralı’da çekecek olanlar da olacak ancak bunların sayısı kısıtlı olacak. İmralı’da, Öcalan’ın onay verdiği isimlerin yer alması bekleniyor.

Türkiye, Gündem, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ali veli konya ali veli konya:
    Terör örgütü mensuplarını affederseniz genel af zaruri olur 3 0 Yanıtla
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