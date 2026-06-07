Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım - Son Dakika
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Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım

07.06.2026 17:11
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım, kendisine yönelik tezahüratlarda bulunan Hakan Safi destekçilerinin tribününün önüne giderek karşılarına dikildi. "Buradayım!" diyerek yanıt veren Yıldırım, devam eden tezahüratların ardından tribünleri alkışlayıp yerine döndü.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık yarışının tansiyonu tribünlere de yansıdı. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi destekçileri arasında yaşanan tezahürat düellosu kongreye damga vurdu.

"8 SENEDİR NEREDE AZİZ YILDIRIM?" TEZAHÜRATLARI

Kongre sırasında Hakan Safi destekçilerinin bulunduğu tribünden, "8 senedir nerede Aziz Yıldırım?" şeklinde tezahüratlar yükseldi. Uzun süre devam eden sloganlar salonda dikkat çekti.

"BURADAYIM" DİYEREK YANIT VERDİ

Kendisine yönelik tezahüratlara kayıtsız kalmayan Aziz Yıldırım, tribüne dönerek "Buradayım!" diye seslendi. Yıldırım'ın bu hareketi kongrede bulunan üyeler tarafından ilgiyle takip edilirken, tribünlerdeki tezahüratlar bir süre daha devam etti.

ALKIŞLAYIP AYRILDI

Hakan Safi lehine sloganların sürmesinin ardından Aziz Yıldırım bir süre tribünleri izledi. Daha sonra tribünleri alkışlayan Yıldırım, bulunduğu alandan ayrılarak yerine döndü.

KONGREDE TANSİYON YÜKSELDİ

Fenerbahçe'nin yeni başkanının belirleneceği kritik genel kurulda gün boyunca çeşitli gerginlikler yaşanırken, Aziz Yıldırım ile Hakan Safi destekçileri arasında yaşanan bu anlar kongrenin en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım - Son Dakika
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