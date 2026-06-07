İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran, misilleme saldırısı başlattı.

SİRENLER DEVREYE GİRDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi. İran füzeleri nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği aktarıldı.

İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyulması, isabet anlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmaması uyarısında bulunulan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

UÇUŞLAR DURDU, OKULLAR TATİL EDİLDİ

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu. İran'dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün'de de sirenlerin çaldığı bildirildi.

İRAN ORDUSU: İSRAİL, İRAN'IN EYLEMLERİNE KARŞILIK VERİRSE DAHA YIKICI SALDIRILARLA KARŞILAŞACAK

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahında İsrail'e füze saldırılarının ardından yapılan açıklamada, Tahran'ın daha önce saldırıların durdurulmaması halinde karşılık vereceğine dair uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

İsrail'in Lübnan'da fosfor bombaları da dahil olmak üzere yasaklanmış silahlar kullanarak savaş suçları işlediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Siyonist ordu, Lübnan'ın güneyi ve banliyölerine yönelik saldırılarını durdurmalıdır. Eğer bu bölgeye yönelik saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse rejime ve destekçilerine karşı daha ezici, pişman edici ve yıkıcı saldırılarla karşılaşacaktır."

HAMANEY’İN DANIŞMANI: YENİ BİR ADIM DAHA EZİCİ BİR KARŞILIK ALACAK

İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ülkesinin İsrail’e yönelik füze saldırısı hakkında, "İran, ateşkesin ihlaline ve Lübnan’a yönelik saldırılara tahammül etmeyeceğini birçok kez ilan etmişti." dedi.

Rızai, “Saldırganlar bu akşam cevaplarını aldı. Bu cevap eylemlerini sonlandırmaları için bir uyarı niteliği taşıyor. Yeni bir adım daha ezici bir karşılık alacak.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı YIsrael Katz tarafından yapılan ortak açıklamada, saldırının Hizbullah'ın sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyine attığı roketlere karşılık olarak gerçekleştirildiği ileri sürüldü. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Hizbullah'a ait bir altyapı tesisini hedef aldığını öne sürdü.

İRAN'DAN "BU AKŞAM İSRAİL GÖKYÜZÜNÜ GÖRÜN" TEHDİDİ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği saldırılara, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz." ifadeleriyle tepki gösterdi. İsrail’i ‘terbiye’ etmeleri gerektiğini savunan Rezai, “Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz. Bu akşam işgal altındaki toprakların (İsrail) gökyüzünü görün.” ifadelerini kullandı.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, "ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir" dedi.

NETANYAHU, İRAN TEHDİDİNİN ARDINDAN GÜVENLİK İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı sonrası gelen İran tehdidinin ardından güvenlik istişare toplantısı düzenledi. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, toplantıya Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve savunma kurumlarının başkanlarının katıldığını belirtti. Güvenlik toplantısının sınırlı ve kapsamlı olduğu belirtilen haberde, Lübnan ve İran'dan gelen tehditlerin ele alındığı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU, TALİMATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Öte yandan İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı ise savunma politikasında herhangi bir değişikliğe gitmedi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut'a yönelik saldırının ardından durum değerlendirmesi yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, "İç Cephe Komutanlığı'nın savunma yönergeleri, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar değişmeden yürürlükte kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.