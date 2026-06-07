İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı

07.06.2026 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran, misilleme saldırısı başlattı. İsrail ordusu, İran’dan İsrail topraklarına füze fırlatıldığını tespit ettiklerini ve hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, saldırının ardından bölgede alarm durumuna geçildiği ve olası tehditlere karşı savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran, misilleme saldırısı başlattı. 

SİRENLER DEVREYE GİRDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi. İran füzeleri nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği aktarıldı.

İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyulması, isabet anlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmaması uyarısında bulunulan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

UÇUŞLAR DURDU, OKULLAR TATİL EDİLDİ

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu. İran'dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün'de de sirenlerin çaldığı bildirildi.

İRAN ORDUSU: İSRAİL, İRAN'IN EYLEMLERİNE KARŞILIK VERİRSE DAHA YIKICI SALDIRILARLA KARŞILAŞACAK

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahında İsrail'e füze saldırılarının ardından yapılan açıklamada, Tahran'ın daha önce saldırıların durdurulmaması halinde karşılık vereceğine dair uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

İsrail'in Lübnan'da fosfor bombaları da dahil olmak üzere yasaklanmış silahlar kullanarak savaş suçları işlediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Siyonist ordu, Lübnan'ın güneyi ve banliyölerine yönelik saldırılarını durdurmalıdır. Eğer bu bölgeye yönelik saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse rejime ve destekçilerine karşı daha ezici, pişman edici ve yıkıcı saldırılarla karşılaşacaktır."

HAMANEY’İN DANIŞMANI: YENİ BİR ADIM DAHA EZİCİ BİR KARŞILIK ALACAK

İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ülkesinin İsrail’e yönelik füze saldırısı hakkında, "İran, ateşkesin ihlaline ve Lübnan’a yönelik saldırılara tahammül etmeyeceğini birçok kez ilan etmişti." dedi.

Rızai, “Saldırganlar bu akşam cevaplarını aldı. Bu cevap eylemlerini sonlandırmaları için bir uyarı niteliği taşıyor. Yeni bir adım daha ezici bir karşılık alacak.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı YIsrael Katz tarafından yapılan ortak açıklamada, saldırının Hizbullah'ın sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyine attığı roketlere karşılık olarak gerçekleştirildiği ileri sürüldü. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Hizbullah'a ait bir altyapı tesisini hedef aldığını öne sürdü.

İRAN'DAN "BU AKŞAM İSRAİL GÖKYÜZÜNÜ GÖRÜN" TEHDİDİ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği saldırılara, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz." ifadeleriyle tepki gösterdi. İsrail’i ‘terbiye’ etmeleri gerektiğini savunan Rezai, “Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz. Bu akşam işgal altındaki toprakların (İsrail) gökyüzünü görün.” ifadelerini kullandı.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, "ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir" dedi.

NETANYAHU, İRAN TEHDİDİNİN ARDINDAN GÜVENLİK İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı sonrası gelen İran tehdidinin ardından güvenlik istişare toplantısı düzenledi. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, toplantıya Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve savunma kurumlarının başkanlarının katıldığını belirtti. Güvenlik toplantısının sınırlı ve kapsamlı olduğu belirtilen haberde, Lübnan ve İran'dan gelen tehditlerin ele alındığı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU, TALİMATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Öte yandan İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı ise savunma politikasında herhangi bir değişikliğe gitmedi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut'a yönelik saldırının ardından durum değerlendirmesi yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, "İç Cephe Komutanlığı'nın savunma yönergeleri, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar değişmeden yürürlükte kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Ordusu, Beyrut, Güncel, Lübnan, İsrail, Gündem, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmet Peltek Ahmet Peltek:
    Allah' isabet ettirsin inşallah ?? 11 0 Yanıtla
  • alaattin Özen alaattin Özen:
    ya Allah kazanız mübarek olsun 8 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Yanndayız İran.Daha yıkıcı darbeler indirmeni bekliyoruz Gazanız mübarek olsun 1 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Reyiz üzülmüştür burazdan İrani kınar 0 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Reyiz şimdi İrani kınar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada
70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı 70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı!
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz
Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı
Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu’ndan tepki çeken hareket Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket
Tokat’ta arkadaşları damada 10 bin liralık madeni para taktı Tokat'ta arkadaşları damada 10 bin liralık madeni para taktı
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
HÜDA PAR, Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu HÜDA PAR, Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip saçından sürükleyen baba gözaltına alındı Gaziantep'te kızını darbedip saçından sürükleyen baba gözaltına alındı
Traktör ve tarım makinesinin arasında kaldı, hayatını kaybetti Traktör ve tarım makinesinin arasında kaldı, hayatını kaybetti
Üç ilimizde seçim heyecanı Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
İstanbul’da esrarengiz olay Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
Belçika’da olay görüntü Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
Gülistan Doku’nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı Son mesajı “korkuyorum“ olmuş Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı "korkuyorum" olmuş
Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar’dan Hakan Safi’ye destek Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar'dan Hakan Safi'ye destek
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar
Açıkladığına bin pişman olacak Hakan Safi’ye Hakan Çalhanoğlu şoku Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku
Büyük Birlik Partisi’nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi
İşte sandık sandık tüm sonuçlar Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra geri döndü İşte sandık sandık tüm sonuçlar! Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra geri döndü
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı
Hakan Safi’den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler

23:04
İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası Trump’tan ilk açıklama: Masaya geri dönün
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Masaya geri dönün
22:56
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
22:38
Hakan Safi’den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler
Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler
22:20
Ederson’dan Aziz Yıldırım’a telefon: Fenerbahçe’de seve seve kalmak isterim
Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim
22:11
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı
21:59
Aziz Yıldırım’dan Hakan Safi cephesine olay gönderme
Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme
21:46
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu
21:25
Hakan Safi: Aziz Yıldırım’ı tebrik ediyorum
Hakan Safi: Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum
21:23
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan’ı hem bakan Çiftçi’yi hedef aldı
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem bakan Çiftçi'yi hedef aldı
21:09
Aziz Yıldırım’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
20:16
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu
20:10
Feyenoord Robin van Persie’yi kovdu
Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu
20:08
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek
19:56
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı
19:47
Fenerbahçe’de bir devrin sonu Böyle veda ettiler
Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Böyle veda ettiler
18:51
İran’dan İsrail’e saldırı tehdidi: Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün
İran’dan İsrail’e saldırı tehdidi: Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün
18:12
İstanbul’dan sonra şimdi de Antalya: Otokoç galerisine silahlı saldırı
İstanbul'dan sonra şimdi de Antalya: Otokoç galerisine silahlı saldırı
17:44
Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak Ortalığı karıştıran kare
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare
16:58
İşte sandık sandık tüm sonuçlar Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra geri döndü
İşte sandık sandık tüm sonuçlar! Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 23:36:13. #.0.4#
SON DAKİKA: İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.