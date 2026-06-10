Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu - Son Dakika
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Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu

Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
10.06.2026 12:08
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Konya'da görev yapan bir trafik polisi, eşinin trafik cezası yediğini öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Taşıt yolu üzerine usulsüz park ettiği için bin 246 TL ceza kesilen kadın, eşinin ceza makbuzunu incelediği o anları "Trafik polisi kocama trafik cezası şoku" notuyla sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral olan esprili video, kuralların herkes için eşit olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Konya'da yaşayan genç bir kadın, taşıt yolu üzerine usulsüz park etmesi sonucu trafik ekiplerinin radarına takıldı. Kurallar gereği hatayı affetmeyen görevli polisler, genç kadının aracına cezai işlem uyguladı.

"TRAFİK POLİSİ KOCAMA..."

Kendisine gönderilen ceza makbuzunu gören kadın, eşinin de trafik polisi olmasını eğlenceli bir içeriğe dönüştürmeye karar verdi. Eşinin ceza tutanağını incelediği ve büyük bir şaşkınlık yaşadığı o anları sosyal medya hesabından "Trafik polisi kocama trafik cezası şoku" notuyla paylaştı.

KURAL İHLALİNİN BEDELİ: BİN 246 TL

Sosyal medyada binlerce izlenme ve yorum alan ceza tutanağında, kural tanımayan sürücülere uygulanan standart tarife yer aldı. Taşıt yolu üzerine park ederek trafiği tehlikeye düşüren polis eşine, bin 246 TL para cezası kesildiği görüldü.

"KURALLAR HERKES İÇİN EŞİTTİR"

Kendi meslektaşlarının imzaladığı ceza makbuzunu büyük bir şaşkınlıkla inceleyen trafik polisinin o halleri izleyenleri güldürürken, sosyal medya kullanıcıları videonun altına esprili yorumlar yağdırdı. Birçok kullanıcı, "Meslektaşları yengeye acımamış", "Trafik polisinin eşi bile olsan kurallardan kaçış yok" diyerek, kuralların herkes için eşit uygulandığını gösteren bu tatlı tesadüfü takdirle karşıladı.

Trafik, Güncel, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ercan soykök Ercan soykök:
    1246 tl %75 öde peşin Zengine hiiç dokunmaz. Bazı cezalarda tazyik hapsi 1 gün de olsa olmalı Nezarette 1 gece aklını alır züppelerin 0 0 Yanıtla
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    Çok güzel olmuş bir empati yeteneği artar 0 0 Yanıtla
  • tektabamcaa1 tektabamcaa1:
    Herkes için değil gariban herkes için paralılara kesselerya ceza 0 0 Yanıtla
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