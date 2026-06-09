Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Türk futbol tarihinin en unutulmaz gecelerinden biri olan Avusturya maçından yıllar sonra dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 2002 Dünya Kupası öncesindeki play-off rövanşında Avusturya'yı 5-0 mağlup eden A Milli Takım, turnuvaya katılma hakkı elde etmiş ve 48 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermişti.

OKAN BURUK'UN GOLÜNDEN SONRA ÇEKİLDİ

Karşılaşmada Okan Buruk'un attığı golün ardından milli futbolcuların yaşadığı büyük sevinç objektiflere yansımıştı. Yıllar sonra yeniden paylaşılan o karede dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

TOP TOPLAYICI ÇOCUK ARDA TURAN

Fotoğrafın sol tarafında yer alan top toplayıcı çocuğun, daha sonra Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri haline gelen Arda Turan olduğu görüldü. Henüz futbol kariyerinin başında olan Arda'nın, Dünya Kupası yolundaki tarihi gecede saha kenarında görev yaptığı anlaşıldı.

YILLAR SONRA MİLLİ TAKIMIN YILDIZI OLDU

O dönem top toplayıcı olarak sahada bulunan Arda Turan, ilerleyen yıllarda A Milli Takım'ın kaptanlığına kadar yükseldi. Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda, Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak hafızalara kazındı.