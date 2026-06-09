Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor - Son Dakika
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Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
09.06.2026 16:36
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Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası yolunda Avusturya'yı 5-0 mağlup ettiği tarihi karşılaşmadan bir kare yeniden gündeme geldi. Okan Buruk'un attığı gol sonrası çekilen fotoğrafta, yıllar sonra Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olacak Arda Turan'ın top toplayıcı çocuk olarak yer aldığı görüldü.

Türk futbol tarihinin en unutulmaz gecelerinden biri olan Avusturya maçından yıllar sonra dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 2002 Dünya Kupası öncesindeki play-off rövanşında Avusturya'yı 5-0 mağlup eden A Milli Takım, turnuvaya katılma hakkı elde etmiş ve 48 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermişti.

OKAN BURUK'UN GOLÜNDEN SONRA ÇEKİLDİ

Karşılaşmada Okan Buruk'un attığı golün ardından milli futbolcuların yaşadığı büyük sevinç objektiflere yansımıştı. Yıllar sonra yeniden paylaşılan o karede dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

TOP TOPLAYICI ÇOCUK ARDA TURAN

Fotoğrafın sol tarafında yer alan top toplayıcı çocuğun, daha sonra Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri haline gelen Arda Turan olduğu görüldü. Henüz futbol kariyerinin başında olan Arda'nın, Dünya Kupası yolundaki tarihi gecede saha kenarında görev yaptığı anlaşıldı.

YILLAR SONRA MİLLİ TAKIMIN YILDIZI OLDU

O dönem top toplayıcı olarak sahada bulunan Arda Turan, ilerleyen yıllarda A Milli Takım'ın kaptanlığına kadar yükseldi. Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda, Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak hafızalara kazındı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Okan Buruk, Arda Turan, Avusturya, Türkiye, Çocuk, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • aydın helvacı aydın helvacı:
    Arda 2005 doğumlu. Nasıl Arda olsun.. 0 0 Yanıtla
  • aydın helvacı aydın helvacı:
    Arda o tarihte doğmamıştı henüz. 0 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN UğuR DURAN:
    Kandırmışlar sizi. Bu Arda Turan değil. 0 0 Yanıtla
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