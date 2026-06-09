Ege Üniversitesi\'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde görev yapan kamu görevlileri ile çeşitli firma yetkililerinin, örgütlü şekilde hareket ederek kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

44 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ ARANIYOR

Bu kapsamda belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kamu görevlileri ile firma temsilcilerinin de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

3 MİLYAR 100 MİLYON KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, yapılan inceleme ve değerlendirmelerde Sayıştay raporlarına göre gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira kamu zararının oluştuğunun değerlendirildiği belirtildi.

SAYIŞTAY RAPORU ORTAYA ÇIKTI: AYNI GÜN AYNI FİRMAYA 3 İHALE

Milyarlarca liralık vurgunun nasıl yapıldığı ise Sayıştay'ın Ege Üniversitesi 2024 Yılı Denetim Raporu'ndaki çarpıcı tespitlerle gün yüzüne çıktı. Raporda, Üniversite İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen alımların ihale yapılmaksızın, yasal sınırların altında kalacak şekilde kısımlara bölünerek "doğrudan temin" yöntemiyle aynı firmalara verildiği belgelendi.

Sayıştay raporunda skandalın işleyişi şu ifadelerle kayda geçirildi:

"Denetimlerde; 2024 yılı içerisinde doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda aynı firmaya aynı gün içinde 3 adet doğrudan temin yapıldığı, aynı firma üzerinden yapılan alımların açık ihale konusu yapılacak düzeyi sadece bir gün içinde yapılan alımlarla geçtiği, bu alım usulünün yıl içinde aralıklarla devam ettiği toplamda mal ve hizmet alımı ile yapım bakım onarım için ayrılan ödeneğin yarısından fazlasının birkaç firma üzerinden sağlandığı görülmüştür."

KAMU İHALE KANUNU HİÇE SAYILDI

Raporda ayrıca, Kamu İhale Kanunu'nda yer alan açık hükümlere atıf yapılarak, ihale ile karşılanması gereken ihtiyaçların parasal limitlerin altında kalacak şekilde kısımlara bölünerek temin edilemeyeceği vurgulandı. Sayıştay, usulsüzlüğü sonuç bölümünde şu kesin tespitle raporladı:

"Kanun'da belirlenen parasal limitin altında kalmak amacıyla kısımlara bölmek suretiyle sürekli tekrar eden doğrudan temin yapılması, Kanun'un 5'inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırılık teşkil etmektedir."

YAKIŞIKLI GÜVENLİK KONFERANS VERMİŞTİ

Öte yandan ‘Yakışıklı Güvenlik’ ismiyle bilinen TikTok fenomeni Muhammet Sürmeli de Ege Üniversitesi'nde 2024 yılında söyleşi gerçekleştirmişti ve çokça eleştiri almıştı. O dönem sosyal medyada paylaşılan görüntülere eleştirel yorumlar yağarken paylaşılan videolarda Sürmeli’nin söyleşiye katılanlara kelepçe ile yaptığı kendine özgü hareketlerini öğrettiği görülmüştü.