Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale

Ege Üniversitesi\'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
09.06.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi'ndeki 3.1 milyar liralık yolsuzluğun akılalmaz yöntemi Sayıştay raporuyla deşifre oldu. Kamu İhale Kanunu'nu hiçe sayan şüphelilerin, yasal limitlere takılmamak için dev alımları kısımlara böldüğü ve aynı firmaya aynı gün içinde tam 3 kez 'doğrudan temin' ile iş verdiği ortaya çıktı. Rapora göre, üniversite ödeneğinin yarısından fazlası sadece birkaç firmaya aktarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde görev yapan kamu görevlileri ile çeşitli firma yetkililerinin, örgütlü şekilde hareket ederek kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

44 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ ARANIYOR

Bu kapsamda belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kamu görevlileri ile firma temsilcilerinin de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

3 MİLYAR 100 MİLYON KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, yapılan inceleme ve değerlendirmelerde Sayıştay raporlarına göre gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira kamu zararının oluştuğunun değerlendirildiği belirtildi.

SAYIŞTAY RAPORU ORTAYA ÇIKTI: AYNI GÜN AYNI FİRMAYA 3 İHALE

Milyarlarca liralık vurgunun nasıl yapıldığı ise Sayıştay'ın Ege Üniversitesi 2024 Yılı Denetim Raporu'ndaki çarpıcı tespitlerle gün yüzüne çıktı. Raporda, Üniversite İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen alımların ihale yapılmaksızın, yasal sınırların altında kalacak şekilde kısımlara bölünerek "doğrudan temin" yöntemiyle aynı firmalara verildiği belgelendi.

Sayıştay raporunda skandalın işleyişi şu ifadelerle kayda geçirildi:

"Denetimlerde; 2024 yılı içerisinde doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda aynı firmaya aynı gün içinde 3 adet doğrudan temin yapıldığı, aynı firma üzerinden yapılan alımların açık ihale konusu yapılacak düzeyi sadece bir gün içinde yapılan alımlarla geçtiği, bu alım usulünün yıl içinde aralıklarla devam ettiği toplamda mal ve hizmet alımı ile yapım bakım onarım için ayrılan ödeneğin yarısından fazlasının birkaç firma üzerinden sağlandığı görülmüştür."

KAMU İHALE KANUNU HİÇE SAYILDI

Raporda ayrıca, Kamu İhale Kanunu'nda yer alan açık hükümlere atıf yapılarak, ihale ile karşılanması gereken ihtiyaçların parasal limitlerin altında kalacak şekilde kısımlara bölünerek temin edilemeyeceği vurgulandı. Sayıştay, usulsüzlüğü sonuç bölümünde şu kesin tespitle raporladı:

"Kanun'da belirlenen parasal limitin altında kalmak amacıyla kısımlara bölmek suretiyle sürekli tekrar eden doğrudan temin yapılması, Kanun'un 5'inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırılık teşkil etmektedir."

YAKIŞIKLI GÜVENLİK KONFERANS VERMİŞTİ

Öte yandan ‘Yakışıklı Güvenlik’ ismiyle bilinen TikTok fenomeni Muhammet Sürmeli de Ege Üniversitesi'nde 2024 yılında söyleşi gerçekleştirmişti ve çokça eleştiri almıştı. O dönem sosyal medyada paylaşılan görüntülere eleştirel yorumlar yağarken paylaşılan videolarda Sürmeli’nin söyleşiye katılanlara kelepçe ile yaptığı kendine özgü hareketlerini öğrettiği görülmüştü.

Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale

Ege Üniversitesi, Sayıştay, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma "Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı İşte maliyeti Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı! İşte maliyeti
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
8 yıldır bu anı bekliyordu Dileği gerçekleşir gerçekleşmez lokma döktürdü 8 yıldır bu anı bekliyordu! Dileği gerçekleşir gerçekleşmez lokma döktürdü
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
İstanbul’da yayaya çarpan sürücü, yaralıyı bırakıp arabasını kontrol etti İstanbul'da yayaya çarpan sürücü, yaralıyı bırakıp arabasını kontrol etti
Gelinlikte “deneme ücreti“ dönemi: Kabine girmenin bedeli 2 bin TL Gelinlikte "deneme ücreti" dönemi: Kabine girmenin bedeli 2 bin TL

16:58
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı’ya “Efendilik kompleksinden“ arınması için bir davettir
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı'ya "Efendilik kompleksinden" arınması için bir davettir
16:54
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
16:48
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı
Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı
16:43
CHP’li kadınların sokak ortasında Özel-Kılıçdaroğlu kavgası: Küfürler havada uçuştu
CHP'li kadınların sokak ortasında Özel-Kılıçdaroğlu kavgası: Küfürler havada uçuştu
16:36
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
16:13
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
16:09
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:58
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 17:14:21. #7.12#
SON DAKİKA: Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.