Trendyol Süper Lig’e veda ederek küme düşme üzüntüsü yaşayan Kayserispor’da sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Norveçli teknik direktör Erling Moe ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erling Moe'nun kulübümüzdeki görev süresinin sona ermesiyle birlikte kendisiyle vedalaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze sunduğu katkılar ve çalışmaları için kendisine ve teknik ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kayserispor'da 11 maça çıkan Erling Moe; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1.00 puan ortalaması yakaladı.
Son Dakika › Spor › Kayserispor'da Erling Moe dönemi sona erdi - Son Dakika
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