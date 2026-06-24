İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş - Son Dakika
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İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

24.06.2026 14:13
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İngiltere'nin Manchester kentinde yüzlerce Şii Müslüman, İmam Hüseyin'i anmak amacıyla düzenlenen geleneksel Muharrem yürüyüşüne katıldı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüler farklı yorumlara neden olurken, dış basında etkinliğin uzun yıllardır düzenlenen dini bir anma programı olduğu ve Kerbela şehitlerini anma amacı taşıdığı vurgulandı.

Manchester'da düzenlenen yürüyüşte yüzlerce kişi, Kerbela'da hayatını kaybeden Hz. Muhammed'in torunu ve Şii İslam'ın en önemli isimlerinden biri kabul edilen İmam Hüseyin'i anmak amacıyla bir araya geldi. Katılımcılar siyah bayraklar taşıyarak ilahiler ve ağıtlar eşliğinde şehir merkezinde yürüdü. Manchester'da Muharrem ve Aşura kapsamında benzer yürüyüşlerin uzun yıllardır düzenlendiği biliniyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

Yürüyüşe ait görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar etkinliği dini özgürlüklerin bir parçası olarak değerlendirirken, bazıları ise kalabalığın büyüklüğü ve şehir merkezindeki görüntüler nedeniyle eleştirilerde bulundu.

DIŞ BASINDA DİNİ ANMA VURGUSU

Dış basında yer alan haberlerde ise yürüyüşün Aşura ve Muharrem anmaları kapsamında gerçekleştirilen geleneksel bir etkinlik olduğu vurgulandı. Haberlerde, katılımcıların İmam Hüseyin'in Kerbela'daki mücadelesini ve fedakârlığını anmak amacıyla bir araya geldiği belirtildi.

HER YIL DÜZENLENİYOR

Manchester'daki Şii toplumu tarafından organize edilen anma yürüyüşlerinin onlarca yıldır gerçekleştirildiği, etkinliklerin genellikle yerel makamların bilgisi dahilinde düzenlendiği ifade ediliyor.

Hüseyin Bin Ali, Manchester, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş - Son Dakika

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