Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm... - Son Dakika
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Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

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PSG'nin yıldız futbolcusu Ousmane Dembele, Faslı eşi Rima Edbouche'nin kamuoyunda yüzünü örtmeyi tercih etmesiyle ilgili konuştu. Dembele, eşinin bu kararının dini hassasiyetlerinden kaynaklandığını belirterek aralarında geçen konuşmayı anlattı. Dembele, eşinin kendisine "Güzel yüzüm sadece senin görmen için" dediğini aktardı.

Ousmane Dembele, eşi Rima Edbouche'nin kamuoyunda yüzünü neden örttüğüne ilişkin açıklamada bulundu. Fransız futbolcu, bunun dini bir tercih olduğunu ifade ederek, "Aslında bu dini bir mesele. Eşim çok dindar bir kadın. İslam'da yüzü örtmek zorunlu değil ama o bu uygulamaya gerçekten bağlı" dedi.

"GÜZEL YÜZÜM SADECE SENİN GÖRMEN İÇİN"

Dembele, zaman zaman eşinden kamusal alanda yüzünü göstermesini istediğini de söyledi. Eşinin bu isteğe verdiği yanıtı aktaran yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen ona en azından kamusal alanda yüzünü göstermesini söylüyorum ama o bana her seferinde, 'Ousmane, yüzümü kamusal alanda insanların görmesini sevmiyorum. Güzel yüzüm sadece senin görmen için' diyor."

Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Islamin gercek yuzudur 61 8 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Yüzün görünmemesi nasıl gerçek yüz oluyor. 6 35
    VillaUmut VillaUmut:
    Peki Dembele’nin güzel dişleri bizim hoşumuza giderse ne olacak? :)) Bence Dembele de peçe takmalı 2 28
    Selma Çınar Selma Çınar:
    Din düşmanlığı denince hemen adını arıyorum ,iyi ya işte tüm insanlar taş devrine dönerken o bir elmas gibi korunmayı tercih etmiş 21 0
  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Bir Müslüman kadının olması gereken budur 54 3 Yanıtla
  • Emrullah04 Emrullah04:
    helal olsun bu kadina takdir ettim kendisini insanlar bir çaba içerisinde kendibi beğendirme yarışına girmiş durumda ama bu kadin kendini kocasına adamış… 24 1 Yanıtla
  • p2004b2004. p2004b2004.:
    tebrikler 18 2 Yanıtla
  • p2004b2004. p2004b2004.:
    dembele iyi bir futbolcu 9 1 Yanıtla
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